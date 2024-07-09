https://ria.ru/20240709/storm_shadow-1958405206.html

Российские специалисты извлекли элементы системы управления Storm Shadow

Российские специалисты извлекли элементы системы управления Storm Shadow - РИА Новости, 09.07.2024

Российские специалисты извлекли элементы системы управления Storm Shadow

Российские специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:35

2024-07-09T06:35

2024-07-09T09:21

специальная военная операция на украине

storm shadow

франция

великобритания

россия

владимир путин

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958412592_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06aed004c48ddf3fd732095851c0db0e.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением."Продолжается тщательное изучение сбитых ракет Storm Shadow / SCALP. На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", — сообщил собеседник агентства.По его словам, сейчас проводится детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей."Это необходимые работы для обезвреживания. Для того, чтобы производить транспортировку данных боевых частей и уничтожать их вне населенных пунктов", — добавил инженер.Как сообщал командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по американским навигационным спутникам.Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал глава государства.

https://ria.ru/20240705/atacms-1957544757.html

франция

великобритания

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уникальные кадры двигателей и элементов электроники ракеты Storm Shadow/SCALP Российские специалисты извлекли новые схемы и части управления ракеты Storm Shadow/SCALP. РИА Новости публикует уникальные кадры двигателей и элементов электроники ракеты. 2024-07-09T06:35 true PT2M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

storm shadow, франция, великобритания, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины