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Российские специалисты извлекли элементы системы управления Storm Shadow - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 09.07.2024 (обновлено: 09:21 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/storm_shadow-1958405206.html
Российские специалисты извлекли элементы системы управления Storm Shadow
Российские специалисты извлекли элементы системы управления Storm Shadow - РИА Новости, 09.07.2024
Российские специалисты извлекли элементы системы управления Storm Shadow
Российские специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:35
2024-07-09T09:21
специальная военная операция на украине
storm shadow
франция
великобритания
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением.&quot;Продолжается тщательное изучение сбитых ракет Storm Shadow / SCALP. На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями&quot;, — сообщил собеседник агентства.По его словам, сейчас проводится детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей."Это необходимые работы для обезвреживания. Для того, чтобы производить транспортировку данных боевых частей и уничтожать их вне населенных пунктов", — добавил инженер.Как сообщал командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по американским навигационным спутникам.Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал глава государства.
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Уникальные кадры двигателей и элементов электроники ракеты Storm Shadow/SCALP
Российские специалисты извлекли новые схемы и части управления ракеты Storm Shadow/SCALP. РИА Новости публикует уникальные кадры двигателей и элементов электроники ракеты.
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storm shadow, франция, великобритания, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Storm Shadow, Франция, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские специалисты извлекли элементы системы управления Storm Shadow

Cпециалисты изучают элемент системы управления и наведения Storm Shadow

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением.
«

"Продолжается тщательное изучение сбитых ракет Storm Shadow / SCALP. На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", — сообщил собеседник агентства.

Российский военнослужащий о кассетном суббоеприпасе американской ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
5 июля, 06:55
По его словам, сейчас проводится детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей.
"Это необходимые работы для обезвреживания. Для того, чтобы производить транспортировку данных боевых частей и уничтожать их вне населенных пунктов", — добавил инженер.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.

Как сообщал командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по американским навигационным спутникам.
Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может асимметрично ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал глава государства.
Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
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2 из 10
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Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

Фрагменты ракет Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

Фрагмент микросхемы от ракеты Storm Shadow

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

© РИА Новости
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4 из 10
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США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

© РИА Новости
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5 из 10
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Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

© РИА Новости
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6 из 10
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На фото: детонатор ракеты ATACMS.

Детонатор ракеты ATACMS

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

Кассетные боеприпасы (суббоеприпасы) ракеты ATACMS

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

Фрагменты ракет ATACMS

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

© РИА Новости
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10 из 10

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеStorm ShadowФранцияВеликобританияРоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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