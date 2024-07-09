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В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прозвучал в Николаевской области на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:31
2024-07-09T00:31
2024-07-09T00:31
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Николаевской области на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "24 канал". "В Николаевской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области с 00.11 по мск звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в украинском городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области.
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николаевская область
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Днепропетровск, Днепропетровская область
В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ
"24 канал": в Николаевской области на фоне тревоги прогремел взрыв