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В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:31 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/smi-1958389577.html
В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прозвучал в Николаевской области на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:31
2024-07-09T00:31
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
днепропетровск
днепропетровская область
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Николаевской области на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "24 канал". "В Николаевской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области с 00.11 по мск звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в украинском городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области.
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николаевская область
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в мире, николаевская область, днепропетровск, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Днепропетровск, Днепропетровская область
В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ

"24 канал": в Николаевской области на фоне тревоги прогремел взрыв

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Николаевской области на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "24 канал".
"В Николаевской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области с 00.11 по мск звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в украинском городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьДнепропетровскДнепропетровская область
 
 
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