https://ria.ru/20240709/smi-1958389577.html

В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прозвучал в Николаевской области на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T00:31

2024-07-09T00:31

2024-07-09T00:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Николаевской области на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "24 канал". "В Николаевской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области с 00.11 по мск звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в украинском городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905244682.html

николаевская область

днепропетровск

днепропетровская область

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