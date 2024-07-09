https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958400059.html

Трутнев предложил Китаю участвовать в строительстве торгового флота

Трутнев предложил Китаю участвовать в строительстве торгового флота - РИА Новости, 09.07.2024

Трутнев предложил Китаю участвовать в строительстве торгового флота

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании российско-китайской межправкомиссии предложил КНР участвовать в развитии Северного морского... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T04:18

2024-07-09T04:18

2024-07-09T04:18

китай

россия

владивосток

юрий трутнев

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании российско-китайской межправкомиссии предложил КНР участвовать в развитии Северного морского пути и строительстве торгового флота. Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева. "Приглашаем к совместной работе в развитии и обустройстве СМП, строительству торгового флота и страхованию судов", - сказал Трутнев на заседании.

https://ria.ru/20240607/putin-1951383516.html

китай

россия

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китай, россия, владивосток, юрий трутнев, экономика