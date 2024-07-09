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Трутнев предложил Китаю участвовать в строительстве торгового флота - РИА Новости, 09.07.2024
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04:18 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958400059.html
Трутнев предложил Китаю участвовать в строительстве торгового флота
Трутнев предложил Китаю участвовать в строительстве торгового флота - РИА Новости, 09.07.2024
Трутнев предложил Китаю участвовать в строительстве торгового флота
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании российско-китайской межправкомиссии предложил КНР участвовать в развитии Северного морского... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T04:18
2024-07-09T04:18
китай
россия
владивосток
юрий трутнев
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании российско-китайской межправкомиссии предложил КНР участвовать в развитии Северного морского пути и строительстве торгового флота. Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева. "Приглашаем к совместной работе в развитии и обустройстве СМП, строительству торгового флота и страхованию судов", - сказал Трутнев на заседании.
https://ria.ru/20240607/putin-1951383516.html
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китай, россия, владивосток, юрий трутнев, экономика
Китай, Россия, Владивосток, Юрий Трутнев, Экономика
Трутнев предложил Китаю участвовать в строительстве торгового флота

Трутнев предложил КНР участвовать в развитии Севморпути и строительстве флота

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛедоколы во Владивостоке
Ледоколы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ледоколы во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании российско-китайской межправкомиссии предложил КНР участвовать в развитии Северного морского пути и строительстве торгового флота.
Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин рассказал о грузообороте Севморпути
7 июня, 15:16
"Приглашаем к совместной работе в развитии и обустройстве СМП, строительству торгового флота и страхованию судов", - сказал Трутнев на заседании.
 
КитайРоссияВладивостокЮрий ТрутневЭкономика
 
 
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