НАТО приближается к пропасти, пишут СМИ
Foreign Policy: США и ЕС отдаляются друг от друга, НАТО движется к пропасти
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Саммит НАТО омрачен изменениями на международной арене, США и европейские члены блока отдаляются друг от друга, альянс приближается к пропасти, пишет журнал Foreign Policy.
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"После стольких лет ложных тревог, альянс приближается к пропасти... Существуют мощные структурные силы, постепенно отдаляющие Европу и США друг от друга, и эти тенденции будут продолжаться независимо от того, что произойдет в ноябре (на выборах в США - ред.), на Украине или в самой Европе", - говорится в материале.
По мнению автора статьи, "нельзя игнорировать" тучи, омрачающие предстоящий саммит альянса: экс-президент США Дональд Трамп может снова прийти к власти в США, французская партия "Национальное объединение" стала самым влиятельным политическим движением во Франции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается "разрушительной силой", а европейцы и американцы "не сходятся во мнениях" по ряду вопросов, в частности, по украинскому и палестино-израильскому конфликтам.
Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.