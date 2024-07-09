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НАТО приближается к пропасти, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
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13:48 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/sammit-1958486057.html
НАТО приближается к пропасти, пишут СМИ
НАТО приближается к пропасти, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
НАТО приближается к пропасти, пишут СМИ
Саммит НАТО омрачен изменениями на международной арене, США и европейские члены блока отдаляются друг от друга, альянс приближается к пропасти, пишет журнал... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:48
2024-07-09T13:48
в мире
сша
европа
украина
дональд трамп
виктор орбан
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Саммит НАТО омрачен изменениями на международной арене, США и европейские члены блока отдаляются друг от друга, альянс приближается к пропасти, пишет журнал Foreign Policy. &quot;После стольких лет ложных тревог, альянс приближается к пропасти... Существуют мощные структурные силы, постепенно отдаляющие Европу и США друг от друга, и эти тенденции будут продолжаться независимо от того, что произойдет в ноябре (на выборах в США - ред.), на Украине или в самой Европе&quot;, - говорится в материале.По мнению автора статьи, "нельзя игнорировать" тучи, омрачающие предстоящий саммит альянса: экс-президент США Дональд Трамп может снова прийти к власти в США, французская партия "Национальное объединение" стала самым влиятельным политическим движением во Франции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается "разрушительной силой", а европейцы и американцы "не сходятся во мнениях" по ряду вопросов, в частности, по украинскому и палестино-израильскому конфликтам. Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.
https://ria.ru/20240709/nato-1958469941.html
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в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, виктор орбан, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО приближается к пропасти, пишут СМИ

Foreign Policy: США и ЕС отдаляются друг от друга, НАТО движется к пропасти

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Саммит НАТО омрачен изменениями на международной арене, США и европейские члены блока отдаляются друг от друга, альянс приближается к пропасти, пишет журнал Foreign Policy.
«

"После стольких лет ложных тревог, альянс приближается к пропасти... Существуют мощные структурные силы, постепенно отдаляющие Европу и США друг от друга, и эти тенденции будут продолжаться независимо от того, что произойдет в ноябре (на выборах в США - ред.), на Украине или в самой Европе", - говорится в материале.

По мнению автора статьи, "нельзя игнорировать" тучи, омрачающие предстоящий саммит альянса: экс-президент США Дональд Трамп может снова прийти к власти в США, французская партия "Национальное объединение" стала самым влиятельным политическим движением во Франции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается "разрушительной силой", а европейцы и американцы "не сходятся во мнениях" по ряду вопросов, в частности, по украинскому и палестино-израильскому конфликтам.
Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В США раскрыли, что ждет НАТО из-за провала на Украине
Вчера, 12:53
 
В миреСШАЕвропаУкраинаДональд ТрампВиктор ОрбанЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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