https://ria.ru/20240709/sammit-1958486057.html

НАТО приближается к пропасти, пишут СМИ

НАТО приближается к пропасти, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

НАТО приближается к пропасти, пишут СМИ

Саммит НАТО омрачен изменениями на международной арене, США и европейские члены блока отдаляются друг от друга, альянс приближается к пропасти, пишет журнал... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:48

2024-07-09T13:48

2024-07-09T13:48

в мире

сша

европа

украина

дональд трамп

виктор орбан

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474420_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_c62e0f5888716904ac1bf9e9487ffe69.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Саммит НАТО омрачен изменениями на международной арене, США и европейские члены блока отдаляются друг от друга, альянс приближается к пропасти, пишет журнал Foreign Policy. "После стольких лет ложных тревог, альянс приближается к пропасти... Существуют мощные структурные силы, постепенно отдаляющие Европу и США друг от друга, и эти тенденции будут продолжаться независимо от того, что произойдет в ноябре (на выборах в США - ред.), на Украине или в самой Европе", - говорится в материале.По мнению автора статьи, "нельзя игнорировать" тучи, омрачающие предстоящий саммит альянса: экс-президент США Дональд Трамп может снова прийти к власти в США, французская партия "Национальное объединение" стала самым влиятельным политическим движением во Франции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается "разрушительной силой", а европейцы и американцы "не сходятся во мнениях" по ряду вопросов, в частности, по украинскому и палестино-израильскому конфликтам. Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.

https://ria.ru/20240709/nato-1958469941.html

сша

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, виктор орбан, йенс столтенберг, нато