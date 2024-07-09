https://ria.ru/20240709/sammit-1958425461.html

Хаос в НАТО омрачит саммит в Вашингтоне, пишут СМИ

Хаос в НАТО омрачит саммит в Вашингтоне, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

Хаос в НАТО омрачит саммит в Вашингтоне, пишут СМИ

Саммит НАТО, который стартует во вторник в Вашингтоне, будет омрачен внутренним хаосом в альянсе на фоне того, что его самые "крупные хищники" находятся в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:16

2024-07-09T10:16

2024-07-09T10:17

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эммануэль макрон

олаф шольц

нато

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Саммит НАТО, который стартует во вторник в Вашингтоне, будет омрачен внутренним хаосом в альянсе на фоне того, что его самые "крупные хищники" находятся в плачевном состоянии, сообщают зарубежные издания Bloomberg и Financial Times. Как отмечает агентство Bloomberg, вместо единства, которое лидеры НАТО надеялись продемонстрировать России на саммите, "три дня зрелищ ... будут омрачены внутренним хаосом во всем альянсе" - от попыток президента США Джо Байдена подавить беспокойство по поводу его катастрофического выступления на дебатах до выборов во Франции, которые подорвали политическую поддержку президента Эммануэля Макрона. Канцлер Германии Олаф Шольц также ослаблен после ужасных результатов его партии на выборах в Европейский парламент, добавляет агентство. По мнению газеты Financial Times, "некоторые из крупнейших хищников альянса находятся в плачевном состоянии". Так, отмечает издание, Макрон хоть и будет в Вашингтоне, но "голова его будет где-то в другом месте" из-за обеспокоенности результатами выборов. Газета добавляет, что более десятка лидеров европейской части НАТО сталкиваются в отрицательными рейтингами одобрения. "Принимающий гостей Джо Байден, пожалуй, находится в худшем состоянии из всех", - указывает издание. Оно также отмечает, что дипломаты опасаются, что состояние американского президента, его профпригодность и потенциальный отказ от участия в выборах затмят саммит, и заглушат послание единства как внутри страны, так и по отношению к Украине. Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.

https://ria.ru/20240707/bayden-1957957710.html

https://ria.ru/20240709/ukraina-1958404979.html

https://ria.ru/20240709/nato-1958402805.html

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в мире, вашингтон (штат), россия, сша, джо байден, эммануэль макрон, олаф шольц, нато