https://ria.ru/20240709/rzhd-1958389749.html

РЖД назвали объем инвестиций в инфраструктуру в Москве для ВСМ в Петербург

РЖД назвали объем инвестиций в инфраструктуру в Москве для ВСМ в Петербург - РИА Новости, 09.07.2024

РЖД назвали объем инвестиций в инфраструктуру в Москве для ВСМ в Петербург

РЖД в 2024 году вложат около 12 миллиардов рублей в строительство инфраструктуры в Москве для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T00:35

2024-07-09T00:35

2024-07-09T00:35

экономика

москва

санкт-петербург

россия

андрей макаров

ржд

высокоскоростная магистраль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888211385_0:141:3178:1929_1920x0_80_0_0_b43f3195a51310985a44ef57018e9cd0.jpg

ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД в 2024 году вложат около 12 миллиардов рублей в строительство инфраструктуры в Москве для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербург, сообщил журналистам замгендиректора компании Андрей Макаров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. "Начали активно работать в пределах (Московского - ред.) узла… Мы сосредоточились сейчас на объектах искусственных сооружений, то есть самые тяжелые эстакады и мосты… У нас в этом году порядка 12 миллиардов рублей на это заложено, но мы видим, что у нас есть возможность сделать больше, и обсуждаем внутри компании вариант увеличения", - рассказал Макаров. Речь идет о переустройстве станции Москва-Товарная-Октябрьская и высвобождении площадки под перспективный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для терминала ВСМ в районе Ленинградского вокзала. "Мы имеем возможность в конце этого года приступать к реализации этапов, связанных с подготовительными работами по ТПУ", - сообщил Макаров.

https://ria.ru/20240625/rzhd-1955380620.html

https://ria.ru/20231002/magistral-1899818745.html

москва

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, санкт-петербург, россия, андрей макаров, ржд, высокоскоростная магистраль