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РЖД назвали объем инвестиций в инфраструктуру в Москве для ВСМ в Петербург - РИА Новости, 09.07.2024
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00:35 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958389749.html
РЖД назвали объем инвестиций в инфраструктуру в Москве для ВСМ в Петербург
РЖД назвали объем инвестиций в инфраструктуру в Москве для ВСМ в Петербург - РИА Новости, 09.07.2024
РЖД назвали объем инвестиций в инфраструктуру в Москве для ВСМ в Петербург
РЖД в 2024 году вложат около 12 миллиардов рублей в строительство инфраструктуры в Москве для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:35
2024-07-09T00:35
экономика
москва
санкт-петербург
россия
андрей макаров
ржд
высокоскоростная магистраль
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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД в 2024 году вложат около 12 миллиардов рублей в строительство инфраструктуры в Москве для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербург, сообщил журналистам замгендиректора компании Андрей Макаров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. "Начали активно работать в пределах (Московского - ред.) узла… Мы сосредоточились сейчас на объектах искусственных сооружений, то есть самые тяжелые эстакады и мосты… У нас в этом году порядка 12 миллиардов рублей на это заложено, но мы видим, что у нас есть возможность сделать больше, и обсуждаем внутри компании вариант увеличения", - рассказал Макаров. Речь идет о переустройстве станции Москва-Товарная-Октябрьская и высвобождении площадки под перспективный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для терминала ВСМ в районе Ленинградского вокзала. "Мы имеем возможность в конце этого года приступать к реализации этапов, связанных с подготовительными работами по ТПУ", - сообщил Макаров.
https://ria.ru/20240625/rzhd-1955380620.html
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экономика, москва, санкт-петербург, россия, андрей макаров, ржд, высокоскоростная магистраль
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Андрей Макаров, РЖД, Высокоскоростная магистраль
РЖД назвали объем инвестиций в инфраструктуру в Москве для ВСМ в Петербург

РЖД вложат 12 миллиардов рублей в инфраструктуру в Москве для ВСМ в Петербург

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашинист в кабине высокоскоростного поезда "Сапсан" на линии Санкт-Петербург-Москва
Машинист в кабине высокоскоростного поезда Сапсан на линии Санкт-Петербург-Москва - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машинист в кабине высокоскоростного поезда "Сапсан" на линии Санкт-Петербург-Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД в 2024 году вложат около 12 миллиардов рублей в строительство инфраструктуры в Москве для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербург, сообщил журналистам замгендиректора компании Андрей Макаров.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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"Начали активно работать в пределах (Московского - ред.) узла… Мы сосредоточились сейчас на объектах искусственных сооружений, то есть самые тяжелые эстакады и мосты… У нас в этом году порядка 12 миллиардов рублей на это заложено, но мы видим, что у нас есть возможность сделать больше, и обсуждаем внутри компании вариант увеличения", - рассказал Макаров.
Речь идет о переустройстве станции Москва-Товарная-Октябрьская и высвобождении площадки под перспективный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для терминала ВСМ в районе Ленинградского вокзала. "Мы имеем возможность в конце этого года приступать к реализации этапов, связанных с подготовительными работами по ТПУ", - сообщил Макаров.
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