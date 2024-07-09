Кипрские русофилы планируют акции протеста у посольства Болгарии
Кипрское отделение русофилов готово выйти на митинг у посольства Болгарии
На Кипре. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В случае задержания главы движения русофилов в Болгарии Николая Малинова кипрское отделение готово выйти на митинг у болгарского посольства, заявил РИА Новости глава кипрского отделения международного движения русофилов Микис Филаниотис.
Накануне председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве был задержан сотрудниками спецслужб, сообщила газета "24 часа" со ссылкой на депутата-социалиста Ивана Петкова. По словам депутата, "его приятель" Златомир Дёвленский был задержан рано утром в понедельник в собственном доме.
"Я выразил свою поддержку Николаю Малинову и сказал, что, если что-то произойдет, когда он вернется, если тоже с ним будут обращаться так, тогда мы готовы здесь на Кипре в целях солидарности и поддержки организовать акцию около посольства Болгарии и будем требовать свободу слова, демократию и освобождение этих людей", - сказал Филаниотис.
Ссылаясь на Малинова, глава кипрского отделения рассказал, что ожидаются допросы остальных членов движения в Болгарии.
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"Малинов сказал мне, что сейчас они не знают, по какой причине его (Златомира Девленского) арестовали, но ожидают, что других тоже будут вызвать на допросы из нашего движения", - отметил собеседник агентства.
По его словам, подобное отношение к русофилам присутствует только в Болгарии. На Кипре власти и полиция защищают членов движения во время проведения публичных мероприятий и акций, разрешают использовать российский триколор, рассказал Филаниотис.
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