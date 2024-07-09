https://ria.ru/20240709/putin-1958481442.html

Путин и Моди провели переговоры в Кремле

Путин и Моди провели переговоры в Кремле - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди провели переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в Кремле. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:31

2024-07-09T13:31

2024-07-09T16:24

политика

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дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в Кремле."Между нашими странами очень давняя дружба, хорошие отношения, которые сложились десятилетиями, а в этом году мы отмечаем 77 лет установления дипломатических отношений. Сегодня наши отношения носят характер особого, привилегированного стратегического партнерства", — сказал российский лидер.Он отметил и развитие торговых отношений. Так, в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 66%, а за первый квартал 2024-го прибавил еще 20%.Кроме того, президент России поблагодарил премьера Индии за внимание, которое он уделяет решению украинского кризиса мирным путем.Моди, в свою очередь, выразил уверенность, что Москва и Нью-Дели будут продолжать совместную работу и укрепление всех аспектов сотрудничества. Он также подтвердил, что обсудил с Путиным "тематику Украины"."В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть (найдено. — Прим. ред.) посредством войны. <...> Мы готовы к любому содействию", — сказал премьер Индии.Путин также пожелал Моди новых успехов в деле развития индийского государства и пригласил его на саммит БРИКС, который состоится в Казани осенью этого года.Как сообщил по итогам переговоров представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Моди исчерпывающе обсудили всю повестку в узком составе, необходимости в расширенном составе нет.Утром во вторник Путин и Моди посетили павильон "Атом" на выставке-форуме "Россия". С ВДНХ до Кремля они добирались на одном лимузине "Аурус" с двумя штандартами.Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля. Накануне они с Путиным неформально пообщались в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

https://ria.ru/20240709/putin-1958481222.html

https://ria.ru/20240709/modi-1958434155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Моди назвал Путина дорогим другом и поблагодарил за гостеприимство Моди назвал Путина дорогим другом, поблагодарил за гостеприимство и поздравил с блестящей победой на недавних президентских выборах 2024-07-09T13:31 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, нарендра моди, визит моди в москву, владимир путин, индия, россия, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"