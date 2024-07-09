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Путин и Моди провели переговоры в Кремле - РИА Новости, 09.07.2024
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13:31 09.07.2024 (обновлено: 16:24 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/putin-1958481442.html
Путин и Моди провели переговоры в Кремле
Путин и Моди провели переговоры в Кремле - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди провели переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в Кремле. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:31
2024-07-09T16:24
политика
нарендра моди
визит моди в москву
владимир путин
индия
россия
дмитрий песков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в Кремле."Между нашими странами очень давняя дружба, хорошие отношения, которые сложились десятилетиями, а в этом году мы отмечаем 77 лет установления дипломатических отношений. Сегодня наши отношения носят характер особого, привилегированного стратегического партнерства", — сказал российский лидер.Он отметил и развитие торговых отношений. Так, в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 66%, а за первый квартал 2024-го прибавил еще 20%.Кроме того, президент России поблагодарил премьера Индии за внимание, которое он уделяет решению украинского кризиса мирным путем.Моди, в свою очередь, выразил уверенность, что Москва и Нью-Дели будут продолжать совместную работу и укрепление всех аспектов сотрудничества. Он также подтвердил, что обсудил с Путиным "тематику Украины"."В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть (найдено. — Прим. ред.) посредством войны. &lt;...&gt; Мы готовы к любому содействию", — сказал премьер Индии.Путин также пожелал Моди новых успехов в деле развития индийского государства и пригласил его на саммит БРИКС, который состоится в Казани осенью этого года.Как сообщил по итогам переговоров представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Моди исчерпывающе обсудили всю повестку в узком составе, необходимости в расширенном составе нет.Утром во вторник Путин и Моди посетили павильон "Атом" на выставке-форуме "Россия". С ВДНХ до Кремля они добирались на одном лимузине "Аурус" с двумя штандартами.Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля. Накануне они с Путиным неформально пообщались в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
https://ria.ru/20240709/putin-1958481222.html
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96
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7 495 645-6601
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353
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Моди назвал Путина дорогим другом и поблагодарил за гостеприимство
Моди назвал Путина дорогим другом, поблагодарил за гостеприимство и поздравил с блестящей победой на недавних президентских выборах
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политика, нарендра моди, визит моди в москву, владимир путин, индия, россия, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Политика, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву, Владимир Путин, Индия, Россия, Дмитрий Песков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин и Моди провели переговоры в Кремле

Путин и Моди провели переговоры в узком формате в Кремле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в Кремле.
"Между нашими странами очень давняя дружба, хорошие отношения, которые сложились десятилетиями, а в этом году мы отмечаем 77 лет установления дипломатических отношений. Сегодня наши отношения носят характер особого, привилегированного стратегического партнерства", — сказал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Он отметил и развитие торговых отношений. Так, в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 66%, а за первый квартал 2024-го прибавил еще 20%.
Кроме того, президент России поблагодарил премьера Индии за внимание, которое он уделяет решению украинского кризиса мирным путем.
Моди, в свою очередь, выразил уверенность, что Москва и Нью-Дели будут продолжать совместную работу и укрепление всех аспектов сотрудничества. Он также подтвердил, что обсудил с Путиным "тематику Украины".
«
"В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть (найдено. — Прим. ред.) посредством войны. <...> Мы готовы к любому содействию", — сказал премьер Индии.
Путин также пожелал Моди новых успехов в деле развития индийского государства и пригласил его на саммит БРИКС, который состоится в Казани осенью этого года.
Визит Нарендры Моди в Москву
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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3 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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6 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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7 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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9 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
10 из 10

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 10

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 10

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 10

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 10

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 10

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
8 из 10

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
10 из 10
Как сообщил по итогам переговоров представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Моди исчерпывающе обсудили всю повестку в узком составе, необходимости в расширенном составе нет.
Утром во вторник Путин и Моди посетили павильон "Атом" на выставке-форуме "Россия". С ВДНХ до Кремля они добирались на одном лимузине "Аурус" с двумя штандартами.
Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля. Накануне они с Путиным неформально пообщались в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди
Вчера, 10:46
 
ПолитикаНарендра МодиВизит Моди в МосквуВладимир ПутинИндияРоссияДмитрий ПесковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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