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Путин рассказал о попытках Запада уничтожить российскую атомную отрасль - РИА Новости, 09.07.2024
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13:30 09.07.2024 (обновлено: 14:13 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/putin-1958481222.html
Путин рассказал о попытках Запада уничтожить российскую атомную отрасль
Путин рассказал о попытках Запада уничтожить российскую атомную отрасль - РИА Новости, 09.07.2024
Путин рассказал о попытках Запада уничтожить российскую атомную отрасль
Президент РФ Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о том, как на Западе пытались в 1990-е годы ликвидировать российскую атомную отрасль. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:30
2024-07-09T14:13
россия
индия
снежинск
владимир путин
нарендра моди
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о том, как на Западе пытались в 1990-е годы ликвидировать российскую атомную отрасль. "Сделке века" посвящен отдельный стенд в павильоне "Атом" на ВДНХ, который осмотрели руководители двух стран. Путин отметил, что в рамках идеи постепенной ликвидации западные специалисты, в том числе американские, начали на постоянной основе посещать атомные объекты, в том числе военные. "Ходили каждый день как на работу", - возмутился президент РФ. Однако, добавил глава Росатома Алексей Лихачев, в 2000 году - сразу после избрания Путина президентом РФ - процесс был остановлен. Он напомнил, как Путин приехал в уральский город Снежинск и пообещал там сохранить атомную отрасль. Моди улыбнулся и в знак поддержки этого решения похлопал президента РФ по плечу.
https://ria.ru/20240709/putin-1958480348.html
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россия, индия, снежинск, владимир путин, нарендра моди, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Индия, Снежинск, Владимир Путин, Нарендра Моди, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин рассказал о попытках Запада уничтожить российскую атомную отрасль

Путин рассказал Моди, как Запад пытался уничтожить российскую атомную отрасль

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о том, как на Западе пытались в 1990-е годы ликвидировать российскую атомную отрасль.
"Сделке века" посвящен отдельный стенд в павильоне "Атом" на ВДНХ, который осмотрели руководители двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом"
Вчера, 13:28
Путин отметил, что в рамках идеи постепенной ликвидации западные специалисты, в том числе американские, начали на постоянной основе посещать атомные объекты, в том числе военные. "Ходили каждый день как на работу", - возмутился президент РФ.
Однако, добавил глава Росатома Алексей Лихачев, в 2000 году - сразу после избрания Путина президентом РФ - процесс был остановлен. Он напомнил, как Путин приехал в уральский город Снежинск и пообещал там сохранить атомную отрасль.
Моди улыбнулся и в знак поддержки этого решения похлопал президента РФ по плечу.
Визит Нарендры Моди в Москву
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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3 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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6 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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7 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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9 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
10 из 10

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 10

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 10

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 10

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 10

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 10

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
8 из 10

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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10 из 10
 
РоссияИндияСнежинскВладимир ПутинНарендра МодиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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