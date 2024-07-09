https://ria.ru/20240709/putin-1958481222.html

Путин рассказал о попытках Запада уничтожить российскую атомную отрасль

Путин рассказал о попытках Запада уничтожить российскую атомную отрасль - РИА Новости, 09.07.2024

Путин рассказал о попытках Запада уничтожить российскую атомную отрасль

Президент РФ Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о том, как на Западе пытались в 1990-е годы ликвидировать российскую атомную отрасль. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:30

2024-07-09T13:30

2024-07-09T14:13

россия

индия

снежинск

владимир путин

нарендра моди

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958478982_0:0:2074:1167_1920x0_80_0_0_9f89a7a4968474f980801259e333803c.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о том, как на Западе пытались в 1990-е годы ликвидировать российскую атомную отрасль. "Сделке века" посвящен отдельный стенд в павильоне "Атом" на ВДНХ, который осмотрели руководители двух стран. Путин отметил, что в рамках идеи постепенной ликвидации западные специалисты, в том числе американские, начали на постоянной основе посещать атомные объекты, в том числе военные. "Ходили каждый день как на работу", - возмутился президент РФ. Однако, добавил глава Росатома Алексей Лихачев, в 2000 году - сразу после избрания Путина президентом РФ - процесс был остановлен. Он напомнил, как Путин приехал в уральский город Снежинск и пообещал там сохранить атомную отрасль. Моди улыбнулся и в знак поддержки этого решения похлопал президента РФ по плечу.

https://ria.ru/20240709/putin-1958480348.html

россия

индия

снежинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индия, снежинск, владимир путин, нарендра моди, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"