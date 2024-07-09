Путин и Моди осмотрели павильон "Атом" на выставке "Россия"

Путин и премьер Индии Моди посетили павильон "Атом" на выставке "Россия"
Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.
Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.
Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.
Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.
Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.
Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.
Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.
Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.
С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.
С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.
Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.
Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.
Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.
Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.
На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.
На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.
Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.
Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.
Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.
Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.
С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.
Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.
Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.
На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.
Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.
Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.
На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.
На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.
Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.
Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.
Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.
Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.
Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.
Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.
Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".
Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".
Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.
Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.
Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.
Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.
Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.
Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.
Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.
Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.
Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.
Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.
Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.
Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.
Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".
Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".
В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.
В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.
Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.
Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.
По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.
По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.
Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.
Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.
Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.
По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.
Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".
Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".
Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.
На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.
Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.
Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.
Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.
Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".
Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.
Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.
Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.
Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.
Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.
Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.
Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".
В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.
Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.
По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.
Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.
Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.
Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".
Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.
Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.
В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.
В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.
Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.
Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.
Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.
Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.
Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.
Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.
Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.
Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.
Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.
Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.
Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".
Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".
На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.
На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.
Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.
Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.
Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.
В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.
Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.
Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.
Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.
Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.
Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.
Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".
На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.
Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.