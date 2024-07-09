https://ria.ru/20240709/putin-1958457576.html

Путин и Моди осмотрели павильон "Атом" на выставке "Россия"

Путин и Моди осмотрели павильон "Атом" на выставке "Россия" - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди осмотрели павильон "Атом" на выставке "Россия"

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели павильон "Атом" на Международной выставке-форуме "Россия". РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:07

2024-07-09T12:07

2024-07-09T13:23

владимир путин

нарендра моди

индия

россия

москва

единая россия

визит моди в москву

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958460824_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_750d5f2251eef18200c0e27bff059a47.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели павильон "Атом" на Международной выставке-форуме "Россия".Первым на ВДНХ приехал российский лидер, в павильоне его приветствовали глава "Росатома" Алексей Лихачев и первый вице-премьер Денис Мантуров. Затем Путин встретил индийского премьера на крыльце, лидеры пожали руки и вместе отправились на осмотр выставки.Экспозиция рассказывает об истории освоения атомной энергии от начала советского атомного проекта и до наших дней. Экскурсию провел Лихачев.Официально выставка "Россия" завершила работу накануне, но эскпонаты пока находятся в павильонах.Как сообщали в "Росатоме", госкорпорация обсуждает сооружение в Индии еще шести атомных энергоблоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности.Моди прилетел в Москву с официальным визитом накануне днем. Вечером Путин принял его в своей резиденции Ново-Огарево, где президент и премьер неформально пообщались за чаем.Сегодняшнее посещение выставки "Россия" уже шестое для Путина. Первый раз он побывал на ней 4 декабря 2023 года. Затем глава государства приезжал на съезд "Единой России", который проходил 17 декабря на площадке выставки.В третий раз президент посещал ВДНХ 23 января для участия во Всероссийском семейном форуме, который проходил на полях выставки. Там он дал официальный старт Году семьи в России.В четвертый раз Путин приезжал на выставку 1 февраля на церемонию закрытия II съезда Российского движения детей и молодежи "Движение первых".В пятый раз Путин посетил площадку выставки "Россия" 8 июля, в день ее официального закрытия. Президент пообщался с организаторами выставки, семьями-финалистами конкурса "Это у нас семейное" и иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

https://ria.ru/20240709/modi-1958434155.html

https://ria.ru/20240708/putin-1958365015.html

индия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приезд Моди на ВДНХ Приезд Моди на ВДНХ 2024-07-09T12:07 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, нарендра моди, индия, россия, москва, единая россия, визит моди в москву