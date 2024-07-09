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Путин и Моди осмотрели павильон "Атом" на выставке "Россия" - РИА Новости, 09.07.2024
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12:07 09.07.2024 (обновлено: 13:23 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/putin-1958457576.html
Путин и Моди осмотрели павильон "Атом" на выставке "Россия"
Путин и Моди осмотрели павильон "Атом" на выставке "Россия" - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди осмотрели павильон "Атом" на выставке "Россия"
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели павильон "Атом" на Международной выставке-форуме "Россия". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:07
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели павильон "Атом" на Международной выставке-форуме "Россия".Первым на ВДНХ приехал российский лидер, в павильоне его приветствовали глава "Росатома" Алексей Лихачев и первый вице-премьер Денис Мантуров. Затем Путин встретил индийского премьера на крыльце, лидеры пожали руки и вместе отправились на осмотр выставки.Экспозиция рассказывает об истории освоения атомной энергии от начала советского атомного проекта и до наших дней. Экскурсию провел Лихачев.Официально выставка "Россия" завершила работу накануне, но эскпонаты пока находятся в павильонах.Как сообщали в "Росатоме", госкорпорация обсуждает сооружение в Индии еще шести атомных энергоблоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности.Моди прилетел в Москву с официальным визитом накануне днем. Вечером Путин принял его в своей резиденции Ново-Огарево, где президент и премьер неформально пообщались за чаем.Сегодняшнее посещение выставки "Россия" уже шестое для Путина. Первый раз он побывал на ней 4 декабря 2023 года. Затем глава государства приезжал на съезд "Единой России", который проходил 17 декабря на площадке выставки.В третий раз президент посещал ВДНХ 23 января для участия во Всероссийском семейном форуме, который проходил на полях выставки. Там он дал официальный старт Году семьи в России.В четвертый раз Путин приезжал на выставку 1 февраля на церемонию закрытия II съезда Российского движения детей и молодежи "Движение первых".В пятый раз Путин посетил площадку выставки "Россия" 8 июля, в день ее официального закрытия. Президент пообщался с организаторами выставки, семьями-финалистами конкурса "Это у нас семейное" и иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
https://ria.ru/20240709/modi-1958434155.html
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Приезд Моди на ВДНХ
Приезд Моди на ВДНХ
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владимир путин, нарендра моди, индия, россия, москва, единая россия, визит моди в москву
Владимир Путин, Нарендра Моди, Индия, Россия, Москва, Единая Россия, Визит Моди в Москву
Путин и Моди осмотрели павильон "Атом" на выставке "Россия"

Путин и премьер Индии Моди посетили павильон "Атом" на выставке "Россия"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели павильон "Атом" на Международной выставке-форуме "Россия".
Первым на ВДНХ приехал российский лидер, в павильоне его приветствовали глава "Росатома" Алексей Лихачев и первый вице-премьер Денис Мантуров. Затем Путин встретил индийского премьера на крыльце, лидеры пожали руки и вместе отправились на осмотр выставки.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди
Вчера, 10:46
Экспозиция рассказывает об истории освоения атомной энергии от начала советского атомного проекта и до наших дней. Экскурсию провел Лихачев.
Официально выставка "Россия" завершила работу накануне, но эскпонаты пока находятся в павильонах.
Визит Нарендры Моди в Москву
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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3 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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6 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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7 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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8 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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9 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
10 из 10

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 10

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 10

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 10

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 10

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 10

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
8 из 10

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
10 из 10
Как сообщали в "Росатоме", госкорпорация обсуждает сооружение в Индии еще шести атомных энергоблоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности.
Моди прилетел в Москву с официальным визитом накануне днем. Вечером Путин принял его в своей резиденции Ново-Огарево, где президент и премьер неформально пообщались за чаем.
Президент России Владимир Путин покатал премьер-министра Индии Нарендру Моди на электрокаре по территории своей резиденции в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин покатал Моди на электрокаре
8 июля, 21:03
Сегодняшнее посещение выставки "Россия" уже шестое для Путина. Первый раз он побывал на ней 4 декабря 2023 года. Затем глава государства приезжал на съезд "Единой России", который проходил 17 декабря на площадке выставки.
В третий раз президент посещал ВДНХ 23 января для участия во Всероссийском семейном форуме, который проходил на полях выставки. Там он дал официальный старт Году семьи в России.
Грандиозный концерт в честь завершения выставки-фестиваля "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки, сцена перед павильоном № 1

Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки, сцена перед павильоном №1

Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки, сцена перед павильоном No1

Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости

Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20

Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 20

На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20

Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20

Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20

Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20

Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20

Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
17 из 20

Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.

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Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В четвертый раз Путин приезжал на выставку 1 февраля на церемонию закрытия II съезда Российского движения детей и молодежи "Движение первых".
В пятый раз Путин посетил площадку выставки "Россия" 8 июля, в день ее официального закрытия. Президент пообщался с организаторами выставки, семьями-финалистами конкурса "Это у нас семейное" и иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Самая красивая: на выставке-форуме "Россия" выбрали "Мисс Москва — 2024"
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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1 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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3 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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4 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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5 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

Лилиана Булатова во время конкурса Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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6 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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7 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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8 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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9 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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10 из 10

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 10

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
3 из 10

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 10

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
5 из 10

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
7 из 10

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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8 из 10

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
9 из 10

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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