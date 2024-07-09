https://ria.ru/20240709/putin-1958387697.html

Путин и Моди продолжат обсуждать актуальные вопросы международной повестки

Путин и Моди продолжат обсуждать актуальные вопросы международной повестки - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди продолжат обсуждать актуальные вопросы международной повестки

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник продолжат обсуждение международной и региональной повестки дня, а также... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T00:10

2024-07-09T00:10

2024-07-09T02:26

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МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник продолжат обсуждение международной и региональной повестки дня, а также двусторонних отношений Москвы и Нью-Дели в ходе второго дня официального визита индийского лидера в РФ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая поездка индийского лидера в РФ за пять лет. В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огареве. Путин поприветствовал Моди на крыльце своей резиденции, они обнялись и пожали руки, затем состоялось чаепитие, как выразился сам Путин "в домашней обстановке" они с Моди смогли "спокойно поговорить" о тех вопросах, которые будут затронуты во вторник во время официальных переговоров. Продолжилось общение и "на ногах" в ходе краткой прогулки. Во вторник состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Особый визит Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов. С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник. В середине июня индийский лидер ездил на саммит "Большой семерки" в Италии, теперь премьер прибыл в Москву. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в Кремле в связи с этим придают "первостепенное значение" визиту премьера Индии. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ожидает "очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений". Путин и Моди поддерживают насыщенные телефонные контакты, только за 2024 год лидеры провели три телефонных разговора. Предыдущая очная встреча глав государств состоялась в 2022 году "на полях" саммит ШОС в Узбекистане. А 2023 по видеосвязи Путин принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати", который проходил под председательством Индии, и в онлайн-заседании совета глав государств-членов ШОС, где также председательствовала индийская сторона. Регулярные контакты между Москвой и Нью-Дели поддерживаются и по линии МИД. Последняя встреча между министрами состоялась буквально накануне визита Моди в Москву, "на полях" саммита ШОС в Астане. Как сообщил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра, во вторник премьер Индии проведет встречу с индийской общиной в России, возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Кремле и посетит павильон "Росатома" на выставке в Москве. За этим последует беседа лидеров двух стран в узком составе, а после пройдут переговоры на уровне делегаций, возглавляемых руководителями государств. Экономика и безопасностьТоргово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны. Сотрудничество охватывает различные сферы. В июне 2024 года стало известно, что Индия впервые начала поставки в РФ алюминия. Активно наращивается поставка аграрной продукции на российский рынок, в январе-марте 2024 года импорт Индии российской продукции АПК вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а Россия в первом квартале текущего года стала вторым крупнейшим поставщиком гороха в Индию после возобновления поставок в конце прошлого года. Сдерживающим фактором в отношениях двух стран остаются западные экономические санкции. В ходе переговоров в Москве, как отмечает издание Economic Times со ссылкой на источники, лидеры обсудят разработку механизмов быстрого перевода денег между двумя странами и использования национальных банковских карт. По словам первого замглавы МИД Индии, одной из тем саммита будет возникший в торговле с Россией дисбаланс. "В 2023-24 годах в двусторонней торговле между Индией и Россией наблюдался резкий рост. С тех пор он достиг почти 65 миллиардов долларов, главным образом благодаря тесному энергетическому сотрудничеству. При экспорте Индии в размере 4 миллиардов долларов и импорте в Индию, близком к 60 миллиардам долларов, торговля остается несбалансированной, что является приоритетным вопросом в наших дискуссиях с российской стороной", - сказал дипломат. В Кремле торгово-экономическое партнерство с Индией назвали одним из главных вопросов, который будет обсуждаться на переговорах, кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, высоко в повестке российско-индийских отношений стоят "вопросы региональной и глобальной безопасности". Ожидается, что лидеры затронут тему украинского конфликта, в частности, участия Моди в процессе урегулирования ситуации на Украине ожидает канцлер Австрии Карл Нехаммер. Премьер-министр Индии после Москвы отправляется в Вену, где уже заявили, что эта поездка "после предстоящего визита в Россию станет шагом в сторону достижения мира на Украине". Продолжение оборонного сотрудничества Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые две батареи ракетных комплексов. Как заявлял СМИ в конце 2023 года главком ВВС Индии маршал авиации Вивек Рам Чаудхари, Нью-Дели ожидает завершения контракта на поставку С-400 в 2024 году. В МИД Индии накануне визита Моди в РФ отметили, что оборонное сотрудничество с Москвой важно для Нью-Дели, добавив, что между Индией и Россией существуют крупные подобласти оборонного партнерства, которые продолжают обсуждаться между двумя министерствами обороны. Поставки С-400 – одна из составляющих этого". Продолжает работу расположенное в Индии совместное российско-индийское оборонное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited. В июле 2024 года "Ростех сообщил", что предприятие передало ВС Индии 35 тысяч автоматов АК-203, которые являются специальной версией автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62×39 миллиметров. Ревность ЗападаНа Западе негативно относятся к продолжающемуся сотрудничеству России и Индии. В Госдепартаменте США отмечали, что Вашингтон заинтересован в развитии технологического сотрудничества с Индией, но ее сохраняющиеся связи с Россией мешают этому на ряде направлений, в частности в военной и технологической сферах. При этом, тот же Госдепартамент США продолжает критиковать Нью-Дели, отмечая в своих докладах проблемы Индии в сферах "прав человека", "свободы слова" и "религиозных свобод". Многочисленные сообщения в западных СМИ о визите Моди в РФ в Кремле назвали "ревностью". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, Запад "придает большое значение" поездки индийского премьера в Москву, внимательно наблюдая за визитом.

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https://ria.ru/20240708/indiya-1958251470.html

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https://ria.ru/20240708/orban-1958247536.html

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