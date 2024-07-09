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Орбан не информировал Брюссель о своих визитах в Россию и КНР, заявили в ЕК - РИА Новости, 09.07.2024
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16:00 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/orban-1958536536.html
Орбан не информировал Брюссель о своих визитах в Россию и КНР, заявили в ЕК
Орбан не информировал Брюссель о своих визитах в Россию и КНР, заявили в ЕК - РИА Новости, 09.07.2024
Орбан не информировал Брюссель о своих визитах в Россию и КНР, заявили в ЕК
Венгрия не проинформировала Брюссель о поездке премьера Виктора Орбана в Россию и Китай, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:00
2024-07-09T16:00
в мире
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виктор орбан
эрик мамер
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Венгрия не проинформировала Брюссель о поездке премьера Виктора Орбана в Россию и Китай, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. "Нет, нас не проинформировали ни до поездки, ни после", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов на брифинге в Брюсселе. При этом, комментируя вопрос представителей СМИ о том, почему бы не дать Орбану возможность выступить посредником, если у других политиков в ЕС эта роль не получается, Мамер отметил, что посредничество имеет смысл, если о нем просят стороны. "Но его не просили о посредничестве", - утверждает представитель ЕК. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан проинформировал альянс о готовящихся визитах, результаты этих поездок он рассчитывает обсудить с венгерским премьером в Вашингтоне на саммите Североатлантического блока. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
https://ria.ru/20240709/orban-1958428054.html
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в мире, россия, китай, москва, виктор орбан, эрик мамер, еврокомиссия, евросоюз, нато, визит орбана в россию
В мире, Россия, Китай, Москва, Виктор Орбан, Эрик Мамер, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО, Визит Орбана в Россию
Орбан не информировал Брюссель о своих визитах в Россию и КНР, заявили в ЕК

ЕК: Венгрия не проинформировала Брюссель о поездке Орбана в Россию и Китай

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Венгрия не проинформировала Брюссель о поездке премьера Виктора Орбана в Россию и Китай, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Нет, нас не проинформировали ни до поездки, ни после", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов на брифинге в Брюсселе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Стало известно о письме Орбана в Евросоюз после встречи с Путиным
Вчера, 10:21
При этом, комментируя вопрос представителей СМИ о том, почему бы не дать Орбану возможность выступить посредником, если у других политиков в ЕС эта роль не получается, Мамер отметил, что посредничество имеет смысл, если о нем просят стороны.
"Но его не просили о посредничестве", - утверждает представитель ЕК.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан проинформировал альянс о готовящихся визитах, результаты этих поездок он рассчитывает обсудить с венгерским премьером в Вашингтоне на саммите Североатлантического блока.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Политдиректор Орбана прокомментировал его мирную миссию
8 июля, 20:40
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч.
В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Орбан может рассказать о визитах в Россию и Китай Трампу, считает эксперт
8 июля, 20:11
 
В миреРоссияКитайМоскваВиктор ОрбанЭрик МамерЕврокомиссияЕвросоюзНАТОВизит Орбана в Россию
 
 
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