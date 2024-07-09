https://ria.ru/20240709/orban-1958536536.html

Орбан не информировал Брюссель о своих визитах в Россию и КНР, заявили в ЕК

Орбан не информировал Брюссель о своих визитах в Россию и КНР, заявили в ЕК - РИА Новости, 09.07.2024

Орбан не информировал Брюссель о своих визитах в Россию и КНР, заявили в ЕК

Венгрия не проинформировала Брюссель о поездке премьера Виктора Орбана в Россию и Китай, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:00

2024-07-09T16:00

2024-07-09T16:00

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Венгрия не проинформировала Брюссель о поездке премьера Виктора Орбана в Россию и Китай, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. "Нет, нас не проинформировали ни до поездки, ни после", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов на брифинге в Брюсселе. При этом, комментируя вопрос представителей СМИ о том, почему бы не дать Орбану возможность выступить посредником, если у других политиков в ЕС эта роль не получается, Мамер отметил, что посредничество имеет смысл, если о нем просят стороны. "Но его не просили о посредничестве", - утверждает представитель ЕК. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан проинформировал альянс о готовящихся визитах, результаты этих поездок он рассчитывает обсудить с венгерским премьером в Вашингтоне на саммите Североатлантического блока. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.

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https://ria.ru/20240708/orban-1958359930.html

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