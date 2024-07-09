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Ученые впервые установили нормы содержания токсичного теллура в почве - РИА Новости, 09.07.2024
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Наука
 
09:00 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/nauka-1958173209.html
Ученые впервые установили нормы содержания токсичного теллура в почве
Ученые впервые установили нормы содержания токсичного теллура в почве - РИА Новости, 09.07.2024
Ученые впервые установили нормы содержания токсичного теллура в почве
Проведенное исследование показало, что теллур является более токсичным для окружающей среды, чем считалось ранее. Загрязнение теллуром, вызванное разными... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:00
2024-07-09T09:00
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Безопасные уровни содержания теллура в почве определили ученые ЮФУ. По их словам, это сделано впервые в мире. Проведенное исследование показало, что теллур является более токсичным для окружающей среды, чем считалось ранее. Загрязнение теллуром, вызванное разными отраслями промышленности, может привести к снижению плодородия почвы, отравлению растений и животных, а также проблемам со здоровьем у людей. Результаты опубликованы в журнале Emerging Contaminants.Теллур – редкий химический элемент сегодня представляет собой растущую угрозу для экосистем, поскольку его содержание в окружающей среде резко увеличилось, а влияние на живые организмы остается малоизученным, рассказали ученые Южного федерального университета (ЮФУ). Основными источниками загрязнения окружающей среды теллуром являются горнодобывающая, металлургическая, стекольная, каучуковая, электронная, фармацевтическая промышленности, производство солнечных батарей.В настоящее время встречаются территории с превышением фонового содержания теллура в почве в 30 и более раз. Загрязнение окружающей среды теллуром привело к тому, что его стали относить к новым загрязняющим элементам, представляющим опасность для окружающей среды и человека."Экотоксичность теллура ранее была недооценена. Мы установили, что она проявляется при значительно меньшем превышении фоновых концентраций в почве, чем других тяжелых металлов, считающихся высокотоксичными, таких как ртуть, кадмий и свинец", – отметил заведующий кафедрой экологии и природопользования ЮФУ Сергей Колесников.По его словам, загрязнение почв теллуром приводит к снижению плодородия почв, из-за чего падают урожаи сельскохозяйственных культур. Кроме того, теллур способен из почвы поступать в растения, а затем из растительной пищи в организмы животных и людей, вызывая различные заболевания.В результате исследования ученые ЮФУ установили концентрации теллура в почве, превышение которых приводит к снижению плодородия. Для этого они моделировали загрязнение разными дозами теллура, начиная с очень низких (1,5 фоновых концентраций).Исследование показало, что даже минимальные количества теллура на 20-30% снижали активность почвенных микроорганизмов, которые играют важную роль в питании растений. Активность микроорганизмов снижалась на 50-70%, а при самых высоких концентрациях теллура – на 80-90%. При этом теллур в форме нитрата оказался вдвое более вредным, чем в форме оксида.Ученые также обратили внимание на то, что негативное влияние теллура усиливалось со временем. Через 10 дней после загрязнения активность микроорганизмов была на 10-20% ниже, чем через 30 дней.По мнению исследователей, результаты этой работы могут быть использованы для прогнозирования экологических рисков от загрязнения окружающей среды теллуром и разработки нормативов содержания теллура в разных по свойствам почвах.Уникальность полученных результатов, по их словам, заключается в том, что экологически безопасные концентрации теллура в почве были установлены впервые в мире. Использование результатов исследования будет способствовать получению экологически чистой сельскохозяйственной продукции, обеспечению продовольственной и экологической безопасности России, добавили авторы исследования.Они использовали авторскую методику оценки экотоксичности загрязняющих веществ по степени нарушения экосистемных функций почвы. На данном этапе ученые планируют продолжить работу по оценке экотоксичности редких химических элементов, уровень загрязнения которыми неуклонно возрастает, а потенциальная опасность для окружающей среды еще не полностью изучена.Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда, выполнено в Молодежной лаборатории экологического нормирования качества почв, созданной в Южном федеральном университете в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" (национальный проект "Наука и университеты").
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, южный федеральный университет, российский научный фонд, ростов-на-дону, россия, химия, почва
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Южный федеральный университет, Российский научный фонд, Ростов-на-Дону, Россия, Химия, почва

Ученые впервые установили нормы содержания токсичного теллура в почве

© iStock.com / JevticПроверка качества почвы
Проверка качества почвы - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / Jevtic
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Безопасные уровни содержания теллура в почве определили ученые ЮФУ. По их словам, это сделано впервые в мире. Проведенное исследование показало, что теллур является более токсичным для окружающей среды, чем считалось ранее. Загрязнение теллуром, вызванное разными отраслями промышленности, может привести к снижению плодородия почвы, отравлению растений и животных, а также проблемам со здоровьем у людей. Результаты опубликованы в журнале Emerging Contaminants.
Теллур – редкий химический элемент сегодня представляет собой растущую угрозу для экосистем, поскольку его содержание в окружающей среде резко увеличилось, а влияние на живые организмы остается малоизученным, рассказали ученые Южного федерального университета (ЮФУ). Основными источниками загрязнения окружающей среды теллуром являются горнодобывающая, металлургическая, стекольная, каучуковая, электронная, фармацевтическая промышленности, производство солнечных батарей.
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В настоящее время встречаются территории с превышением фонового содержания теллура в почве в 30 и более раз. Загрязнение окружающей среды теллуром привело к тому, что его стали относить к новым загрязняющим элементам, представляющим опасность для окружающей среды и человека.
«
"Экотоксичность теллура ранее была недооценена. Мы установили, что она проявляется при значительно меньшем превышении фоновых концентраций в почве, чем других тяжелых металлов, считающихся высокотоксичными, таких как ртуть, кадмий и свинец", отметил заведующий кафедрой экологии и природопользования ЮФУ Сергей Колесников.
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУИсследование разных доз теллура
Исследование разных доз теллура
Исследование разных доз теллура
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУ
1 из 3
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУПроцесс исследований в Молодежной лаборатории экологического нормирования качества почв ЮФУ
Процесс исследований в Молодежной лаборатории экологического нормирования качества почв ЮФУ
Процесс исследований в Молодежной лаборатории экологического нормирования качества почв ЮФУ
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУ
2 из 3
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУЗаведующий кафедрой экологии и природопользования ЮФУ Сергей Колесников
Заведующий кафедрой экологии и природопользования ЮФУ Сергей Колесников
Заведующий кафедрой экологии и природопользования ЮФУ Сергей Колесников
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУ
3 из 3
Исследование разных доз теллура
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУ
1 из 3
Процесс исследований в Молодежной лаборатории экологического нормирования качества почв ЮФУ
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУ
2 из 3
Заведующий кафедрой экологии и природопользования ЮФУ Сергей Колесников
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУ
3 из 3
По его словам, загрязнение почв теллуром приводит к снижению плодородия почв, из-за чего падают урожаи сельскохозяйственных культур. Кроме того, теллур способен из почвы поступать в растения, а затем из растительной пищи в организмы животных и людей, вызывая различные заболевания.
В результате исследования ученые ЮФУ установили концентрации теллура в почве, превышение которых приводит к снижению плодородия. Для этого они моделировали загрязнение разными дозами теллура, начиная с очень низких (1,5 фоновых концентраций).
Исследование показало, что даже минимальные количества теллура на 20-30% снижали активность почвенных микроорганизмов, которые играют важную роль в питании растений. Активность микроорганизмов снижалась на 50-70%, а при самых высоких концентрациях теллура – на 80-90%. При этом теллур в форме нитрата оказался вдвое более вредным, чем в форме оксида.
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Ученые также обратили внимание на то, что негативное влияние теллура усиливалось со временем. Через 10 дней после загрязнения активность микроорганизмов была на 10-20% ниже, чем через 30 дней.
По мнению исследователей, результаты этой работы могут быть использованы для прогнозирования экологических рисков от загрязнения окружающей среды теллуром и разработки нормативов содержания теллура в разных по свойствам почвах.
Уникальность полученных результатов, по их словам, заключается в том, что экологически безопасные концентрации теллура в почве были установлены впервые в мире. Использование результатов исследования будет способствовать получению экологически чистой сельскохозяйственной продукции, обеспечению продовольственной и экологической безопасности России, добавили авторы исследования.
Они использовали авторскую методику оценки экотоксичности загрязняющих веществ по степени нарушения экосистемных функций почвы. На данном этапе ученые планируют продолжить работу по оценке экотоксичности редких химических элементов, уровень загрязнения которыми неуклонно возрастает, а потенциальная опасность для окружающей среды еще не полностью изучена.
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Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда, выполнено в Молодежной лаборатории экологического нормирования качества почв, созданной в Южном федеральном университете в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" (национальный проект "Наука и университеты").
 
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