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В НАТО все еще спорят о формулировке для пути Украины в альянс, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
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11:40 09.07.2024 (обновлено: 11:41 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/nato-1958451292.html
В НАТО все еще спорят о формулировке для пути Украины в альянс, пишут СМИ
В НАТО все еще спорят о формулировке для пути Украины в альянс, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
В НАТО все еще спорят о формулировке для пути Украины в альянс, пишут СМИ
В НАТО до сих пор идут дискуссии о том, какую формулировку выбрать для пути Украины в альянс, которая будет представлена в коммюнике по итогам саммита в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:40
2024-07-09T11:41
в мире
украина
вашингтон (штат)
киев
йенс столтенберг
владимир путин
нато
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В НАТО до сих пор идут дискуссии о том, какую формулировку выбрать для пути Украины в альянс, которая будет представлена в коммюнике по итогам саммита в Вашингтоне, пишет издание Defense News со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. "Делегации все еще спорят о том, как это сформулировать - "мост", "необратимый" путь или какая-то комбинация этих двух понятий", - говорится в публикации. Издание подчеркивает, что по результатам саммита роль НАТО в помощи Украине увеличится. Европейский чиновник, на которого ссылается газета, заявил, что страны НАТО "переходят черту". "Мы даем НАТО большую роль в плане помощи Украине", - добавил он. Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Агентство France Presse передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html
https://ria.ru/20240709/nato-1958439198.html
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украина
вашингтон (штат)
киев
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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, йенс столтенберг, владимир путин, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО
В НАТО все еще спорят о формулировке для пути Украины в альянс, пишут СМИ

Defense News: в НАТО до сих пор выбирают формулировку для пути Украины в альянс

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В НАТО до сих пор идут дискуссии о том, какую формулировку выбрать для пути Украины в альянс, которая будет представлена в коммюнике по итогам саммита в Вашингтоне, пишет издание Defense News со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
10 мая, 08:00
"Делегации все еще спорят о том, как это сформулировать - "мост", "необратимый" путь или какая-то комбинация этих двух понятий", - говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что по результатам саммита роль НАТО в помощи Украине увеличится. Европейский чиновник, на которого ссылается газета, заявил, что страны НАТО "переходят черту". "Мы даем НАТО большую роль в плане помощи Украине", - добавил он.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков
Вчера, 11:00
Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Агентство France Presse передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Хаос в НАТО омрачит саммит в Вашингтоне, пишут СМИ
Вчера, 10:16
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)КиевЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТО
 
 
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