https://ria.ru/20240709/nato-1958451292.html

В НАТО все еще спорят о формулировке для пути Украины в альянс, пишут СМИ

В НАТО все еще спорят о формулировке для пути Украины в альянс, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

В НАТО все еще спорят о формулировке для пути Украины в альянс, пишут СМИ

В НАТО до сих пор идут дискуссии о том, какую формулировку выбрать для пути Украины в альянс, которая будет представлена в коммюнике по итогам саммита в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:40

2024-07-09T11:40

2024-07-09T11:41

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вашингтон (штат)

киев

йенс столтенберг

владимир путин

нато

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В НАТО до сих пор идут дискуссии о том, какую формулировку выбрать для пути Украины в альянс, которая будет представлена в коммюнике по итогам саммита в Вашингтоне, пишет издание Defense News со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. "Делегации все еще спорят о том, как это сформулировать - "мост", "необратимый" путь или какая-то комбинация этих двух понятий", - говорится в публикации. Издание подчеркивает, что по результатам саммита роль НАТО в помощи Украине увеличится. Европейский чиновник, на которого ссылается газета, заявил, что страны НАТО "переходят черту". "Мы даем НАТО большую роль в плане помощи Украине", - добавил он. Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Агентство France Presse передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

https://ria.ru/20240709/nato-1958439198.html

https://ria.ru/20240709/sammit-1958425461.html

украина

вашингтон (штат)

киев

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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, йенс столтенберг, владимир путин, нато