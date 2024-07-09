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Эксперт рассказал, что ждет НАТО при новом генсеке - РИА Новости, 09.07.2024
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09:20 09.07.2024 (обновлено: 09:30 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/nato-1958417940.html
Эксперт рассказал, что ждет НАТО при новом генсеке
Эксперт рассказал, что ждет НАТО при новом генсеке - РИА Новости, 09.07.2024
Эксперт рассказал, что ждет НАТО при новом генсеке
НАТО при новом генеральном секретаре Марке Рютте столкнется с противоречиями внутри альянса, а также будет вынуждена менять свои оборонные доктрины в новых... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:20
2024-07-09T09:30
в мире
украина
сша
россия
марк рютте
йенс столтенберг
дональд трамп
нато
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. НАТО при новом генеральном секретаре Марке Рютте столкнется с противоречиями внутри альянса, а также будет вынуждена менять свои оборонные доктрины в новых условиях, сказал РИА Новости эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке. Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. "Марк Рютте столкнется со множеством вызовов. В том числе, ему предстоит добиваться единства в атлантическом блоке, при том, что ряд его членов, таких как Венгрия, Словакия и Турция, отстаивают свои собственные стратегические интересы, проводят более автономную внешнюю политику, отказываются следовать за НАТО по пути эскалации конфликта на Украине", - сказал европейский эксперт. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал политику НАТО противоречащей основным ценностям альянса. Он также отказался участвовать в специальной миссии альянса по координации военной помощи Киеву, добившись исключения своей страны из этого проекта. Проблему может усугубить возможное избрание на пост президента США Дональда Трампа, нередко скептически высказывающегося о несправедливом, по его мнению, партнерстве с европейскими членами альянса, которые тратят на оборону значительно меньше американцев. "Возможное избрание Дональда Трампа в США также может стать проблемой для НАТО, как это уже случалось в его предыдущий президентский срок", - сказал эксперт. По его словам, страны НАТО сталкиваются с проблемой пополнения запасов оружия и боеприпасов, израсходованных в значительной степени для помощи Киеву. "Рютте и министры обороны стран-членов НАТО столкнутся также с проблемой восстановления своих военно-промышленных возможностей, необходимостью производить достаточное количество военной продукции (боеприпасов для артиллерии, дронов, бронетехники), адаптировать свои доктрины и средства, которые были связаны с внешними операциями, к условиям войны высокой интенсивности", - сказал Жаке. Столтенберг неоднократно заявлял, что в случае, если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов в перспективе. При этом в НАТО и ЕС признают и нехватку производственных мощностей для восполнения запасов оружия и боеприпасов, а также указывают на резкий скачок цен после начала острой фазы конфликта на Украине. В частности, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщал, что цена артиллерийского снаряда натовского калибра 155 миллиметров с начала украинского конфликта выросла в четыре раза. Столтенберг, выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Швеции, призвал представителей отрасли "проявить ответственность" и воздержаться от увеличения цен на свою продукцию в условиях роста спроса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html
https://ria.ru/20240312/evropa-1932321041.html
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в мире, украина, сша, россия, марк рютте, йенс столтенберг, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Эксперт рассказал, что ждет НАТО при новом генсеке

Эксперт Жаке: НАТО при новом генсеке столкнется с противоречиями внутри альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. НАТО при новом генеральном секретаре Марке Рютте столкнется с противоречиями внутри альянса, а также будет вынуждена менять свои оборонные доктрины в новых условиях, сказал РИА Новости эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.
Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.
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"Марк Рютте столкнется со множеством вызовов. В том числе, ему предстоит добиваться единства в атлантическом блоке, при том, что ряд его членов, таких как Венгрия, Словакия и Турция, отстаивают свои собственные стратегические интересы, проводят более автономную внешнюю политику, отказываются следовать за НАТО по пути эскалации конфликта на Украине", - сказал европейский эксперт.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал политику НАТО противоречащей основным ценностям альянса. Он также отказался участвовать в специальной миссии альянса по координации военной помощи Киеву, добившись исключения своей страны из этого проекта.
Проблему может усугубить возможное избрание на пост президента США Дональда Трампа, нередко скептически высказывающегося о несправедливом, по его мнению, партнерстве с европейскими членами альянса, которые тратят на оборону значительно меньше американцев.
"Возможное избрание Дональда Трампа в США также может стать проблемой для НАТО, как это уже случалось в его предыдущий президентский срок", - сказал эксперт.
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По его словам, страны НАТО сталкиваются с проблемой пополнения запасов оружия и боеприпасов, израсходованных в значительной степени для помощи Киеву.
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"Рютте и министры обороны стран-членов НАТО столкнутся также с проблемой восстановления своих военно-промышленных возможностей, необходимостью производить достаточное количество военной продукции (боеприпасов для артиллерии, дронов, бронетехники), адаптировать свои доктрины и средства, которые были связаны с внешними операциями, к условиям войны высокой интенсивности", - сказал Жаке.
Столтенберг неоднократно заявлял, что в случае, если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов в перспективе.
При этом в НАТО и ЕС признают и нехватку производственных мощностей для восполнения запасов оружия и боеприпасов, а также указывают на резкий скачок цен после начала острой фазы конфликта на Украине. В частности, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщал, что цена артиллерийского снаряда натовского калибра 155 миллиметров с начала украинского конфликта выросла в четыре раза. Столтенберг, выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Швеции, призвал представителей отрасли "проявить ответственность" и воздержаться от увеличения цен на свою продукцию в условиях роста спроса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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26 июня, 13:13
 
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