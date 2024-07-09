https://ria.ru/20240709/nato-1958402805.html

Французский генерал в отставке сообщил "хорошую для России" новость о НАТО

Французский генерал в отставке сообщил "хорошую для России" новость о НАТО - РИА Новости, 09.07.2024

Французский генерал в отставке сообщил "хорошую для России" новость о НАТО

НАТО в ближайшем будущем неминуемо столкнется с экономическими трудностями, которые повлияют и на ее военные возможности, и на сплоченность членов, однако... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T05:38

2024-07-09T05:38

2024-07-09T06:30

марк рютте

йенс столтенберг

россия

китай

москва

нато

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. НАТО в ближайшем будущем неминуемо столкнется с экономическими трудностями, которые повлияют и на ее военные возможности, и на сплоченность членов, однако русофобская политика блока не изменится, хотя ее напор неизбежно несколько снизится, сказал в беседе с РИА Новости французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Эта встреча станет последней для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. "Хорошая новость состоит в том, что США и ЕС в ближайшее время войдут в период больших экономических трудностей, которые окажут серьезное влияние как на возможности, так и на сплоченность НАТО", - сказал генерал. При этом, по его словам, руководство альянсом при новом генсеке Марке Рютте "останется ястребиным и русофобским", однако возможности действовать будут ограничены. "У Марка Рютте не будет средств действовать, а поиск компромиссов между членами НАТО станет для него более сложным", - указал эксперт. Он также подчеркнул, что риторика против России и Китая не изменится, но ее интенсивность снизится из-за разницы в экономическом росте между западными натовскими странами и лагерем многополяности. "Эта разница неизбежно приведет к изменению баланса военной мощи между двумя лагерями. Поэтому НАТО Запада придется снизить тон и адаптировать напор своей риторики к снижающейся экономической и военной мощи", - заключил собеседник агентства. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240709/sammit-1958400334.html

https://ria.ru/20240708/nato-1958371689.html

россия

китай

москва

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марк рютте, йенс столтенберг, россия, китай, москва, нато, евросоюз