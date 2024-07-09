https://ria.ru/20240709/nato-1958397083.html

НАТО находится в состоянии раскола, отметил американский эксперт

НАТО находится в состоянии раскола, отметил американский эксперт - РИА Новости, 09.07.2024

НАТО находится в состоянии раскола, отметил американский эксперт

Североатлантический альянс сейчас разделен, а результат предстоящего саммита, который стартует в Вашингтоне, неясен, сообщил РИА Новости представитель Института РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T03:06

2024-07-09T03:06

2024-07-09T03:23

вашингтон (штат)

россия

нью-йорк (город)

в мире

ричард блэк

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нато

оон

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июл – РИА Новости. Североатлантический альянс сейчас разделен, а результат предстоящего саммита, который стартует в Вашингтоне, неясен, сообщил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. "Результат нынешнего саммита НАТО неясен. НАТО сейчас резко разделена. Буквально на прошлой неделе венгерский премьер (Виктор – ред.) Орбан мужественно провел серию личных мирных переговоров с (Владимиром – ред.) Зеленским, (президентом России Владимиром – ред.) Путиным и (председателем КНР – ред.) Си Цзиньпином. По крайней мере, это потенциально может привести к переговорам о прекращении войны", – сказал Блэк. Он напомнил, что в предстоящих дискуссиях на саммите примут участие представители Венгрии и Словакии – лидеры стран, выступающих за урегулирование украинского кризиса дипломатическим путем как с Москвой, так и с Киевом. Вместе с ними будут и представители "больших стран" - Франции, Великобритании, Германии и США. Эти лидеры, отметил Блэк, либо слабы и нелюбимы собственным населением, либо пришли к власти недавно. "Таким образом, результат неясен", – вновь повторил он, комментируя возможные шансы саммита НАТО на успех. Руководство альянса, тем не менее, по-прежнему привержено воображаемому "стратегическому поражению" России, подчеркнул Блэк.

https://ria.ru/20240708/nato-1958333571.html

https://ria.ru/20240709/akkreditatsiya-1958396670.html

вашингтон (штат)

россия

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вашингтон (штат), россия, нью-йорк (город), в мире, ричард блэк, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, оон