В Гагаузии задержали шесть оппозиционных активистов
В Гагаузии задержали шесть активистов оппозиционного блока "Победа"
© Sputnik / Родион Прока
Сотрудники полиции Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии сообщает о задержании шести активистов блока "Победа" после обысков его офиса в Гагаузии.
Ранее во вторник представитель блока "Победа" в административном центре автономии городе Комрате Василий Новак в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что с утра в офисе политсилы проходят обыски, здание оцеплено полицией.
Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания
26 апреля, 21:58
"В Комрате в офисе команды... Шора утром 9 июля прошли обыски по делу о незаконном финансировании политической партии, отмывании денег и подделке финансовых отчетов. Задержано шесть подозреваемых. Они будут находиться в изоляторе в течение 72 часов", – сообщает пресс-служба НАЦ.
Также отмечается, сотрудники ведомства проводят расследования по делу о незаконном участии в протестах и "по выплате денег активистам партии и перевозчикам пассажиров" и "выплату денежных бонусов через банковские карты "МИР", выпущенные российскими банками".
Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
Глава Гагаузии Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. Администрация автономии позже сообщила, что с 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2000 леев, или 9958 рублей. Выплаты продолжились в июле.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.