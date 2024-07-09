https://ria.ru/20240709/moldaviya-1958457707.html

В Гагаузии задержали шесть оппозиционных активистов

В Гагаузии задержали шесть оппозиционных активистов - РИА Новости, 09.07.2024

В Гагаузии задержали шесть оппозиционных активистов

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии сообщает о задержании шести активистов блока "Победа" после обысков его офиса в Гагаузии. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:08

2024-07-09T12:08

2024-07-09T12:09

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

дмитрий константинов

майя санду

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941699423_0:201:2678:1707_1920x0_80_0_0_882e27b34bc42b8dfb824d5e4cf6b4f8.jpg

КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии сообщает о задержании шести активистов блока "Победа" после обысков его офиса в Гагаузии. Ранее во вторник представитель блока "Победа" в административном центре автономии городе Комрате Василий Новак в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что с утра в офисе политсилы проходят обыски, здание оцеплено полицией. "В Комрате в офисе команды... Шора утром 9 июля прошли обыски по делу о незаконном финансировании политической партии, отмывании денег и подделке финансовых отчетов. Задержано шесть подозреваемых. Они будут находиться в изоляторе в течение 72 часов", – сообщает пресс-служба НАЦ. Также отмечается, сотрудники ведомства проводят расследования по делу о незаконном участии в протестах и "по выплате денег активистам партии и перевозчикам пассажиров" и "выплату денежных бонусов через банковские карты "МИР", выпущенные российскими банками". Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Глава Гагаузии Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. Администрация автономии позже сообщила, что с 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2000 леев, или 9958 рублей. Выплаты продолжились в июле. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240426/gutsul-1942634309.html

https://ria.ru/20240701/zadacha-1956757370.html

https://ria.ru/20240612/gagauziya-1952345626.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, дмитрий константинов, майя санду, евразийский экономический союз, промсвязьбанк, возрождение