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Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис" - РИА Новости, 09.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:58 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/mizulina-1958536278.html
Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис"
Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис" - РИА Новости, 09.07.2024
Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис"
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис", выступающей против СВО и маскирующей РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:58
2024-07-09T15:58
культура
донецк
волгоград
москва
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис", выступающей против СВО и маскирующей свои концерты под выставки кошек. "Участники СВО, руководители объединения "Молодой Десант" из Донецка и Волгограда прислали видеообращение. Как оказалось, группа "Кис-Кис", которая выступала против СВО… маскирует свои концерты под "выставку кошек"... Обратимся в Генеральную прокуратуру", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. По ее данным, группа, маскируя концерт под выставку, провела концерт в феврале, также коллектив планирует провести "выставки" в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге.
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донецк, волгоград, москва, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф
Культура, Донецк, Волгоград, Москва, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Генеральная прокуратура РФ
Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис"

Екатерина Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис"

© Фото : Кис-кисГруппа "Кис-кис"
Группа Кис-кис - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Кис-кис
Группа "Кис-кис". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис", выступающей против СВО и маскирующей свои концерты под выставки кошек.
«
"Участники СВО, руководители объединения "Молодой Десант" из Донецка и Волгограда прислали видеообращение. Как оказалось, группа "Кис-Кис", которая выступала против СВО… маскирует свои концерты под "выставку кошек"... Обратимся в Генеральную прокуратуру", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
По ее данным, группа, маскируя концерт под выставку, провела концерт в феврале, также коллектив планирует провести "выставки" в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге.
Ольга Бузова на VK Fest в Уфе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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КультураДонецкВолгоградМоскваЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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