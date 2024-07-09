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Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис"
Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис" - РИА Новости, 09.07.2024
Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис"
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис", выступающей против СВО и маскирующей РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:58
2024-07-09T15:58
2024-07-09T15:58
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лига безопасного интернета
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис", выступающей против СВО и маскирующей свои концерты под выставки кошек. "Участники СВО, руководители объединения "Молодой Десант" из Донецка и Волгограда прислали видеообращение. Как оказалось, группа "Кис-Кис", которая выступала против СВО… маскирует свои концерты под "выставку кошек"... Обратимся в Генеральную прокуратуру", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. По ее данным, группа, маскируя концерт под выставку, провела концерт в феврале, также коллектив планирует провести "выставки" в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге.
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донецк, волгоград, москва, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф
Культура, Донецк, Волгоград, Москва, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Генеральная прокуратура РФ
Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис"
Екатерина Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис"