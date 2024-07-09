https://ria.ru/20240709/mitropolit-1958444464.html

Митрополит Иларион заявил, что мать Сузуки вымогала у него 384 тыс евро

Митрополит Иларион заявил, что мать Сузуки вымогала у него 384 тыс евро - РИА Новости, 09.07.2024

Митрополит Иларион заявил, что мать Сузуки вымогала у него 384 тыс евро

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) рассказал РИА Новости, что стал жертвой вымогательства – мать его бывшего иподиакона Георгия Сузуки... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:13

2024-07-09T11:13

2024-07-09T11:50

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) рассказал РИА Новости, что стал жертвой вымогательства – мать его бывшего иподиакона Георгия Сузуки Вероника Сузуки требовала от архиерея 384 тысячи евро за уничтожение записей, которые Георгий, по словам митрополита, делал в его доме при помощи скрытых устройств.В опубликованной на минувшей неделе статье в "Новой газете Европа"* представлены несколько аудиозаписей бесед Сузуки с митрополитом, а также рассказ Георгия о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Обвинения со стороны Сузуки митрополит считает несостоятельными и готов оспаривать их в суде. Подлинность сделанных записей, отсутствие в них фальсификации или монтажа также должна быть доказана судом, считает он.Ранее РИА Новости сообщало со ссылкой на венгерскую полицию, что Георгий Сузуки находится в международном розыске в связи с совершенной им в Венгерской епархии кражей в крупном размере."В отношении Георгия Сузуки ведется следствие не только по факту совершения кражи, но и в связи с использованием поддельного документа, получением несанкционированного доступа к личным данным, незаконным распространением личных данных, а также хранением детской порнографии. В отношении его матери ведется расследование по факту вымогательства", - сказал РИА Новости митрополит Иларион, комментируя резонансную публикацию.Сумма"Сначала в течение нескольких месяцев Георгий Сузуки вел скрытую аудиозапись в доме, где я жил, а потом его мать Вероника Сузуки пыталась этот архив (или его часть) продать мне за 384 тысячи евро. Такую сумму Вероника запросила за уничтожение записей, которые Георгий вел в моем жилище при помощи скрытых устройств", - пояснил митрополит Иларион.Ссылаясь на переписку с Вероникой Сузуки, он опровергает информацию о том, что, поначалу предложив выплачивать Георгию по 2000 евро ежемесячно, он потом согласился на предложение Вероники разово выплатить деньги на 16 лет вперед (в сумме 384 тысячи евро). "Нигде в этой переписке нет моего согласия на выплату такой суммы. А предложение оказывать Георгию ежемесячную помощь я сделал еще до того, как узнал о краже, поскольку до отъезда Георгий жаловался на плохое состояние здоровья, а также на то, что у его семьи нет денег. Я многим семьям помогаю, готов был помочь и этой семье, тем более что Вероника также сообщала о необходимости многочисленных медицинских и иных расходов, включая ремонт квартиры и паломнические поездки по святым местам", - пояснил митрополит Иларион.Места из перепискиМитрополит привел цитату из письма Вероники Сузуки от 15 января: "Вы предлагаете поддерживать Георгия материально, долгие годы. Но максимальные траты приходится на настоящее время, это траты, которые не оплачивает Георгий. Его отношение к деньгам вы знаете, это может привести даже к худшему результату. Он не будет пытаться восстановиться и заняться чем-нибудь полезным, но, возможно, будет придумывать иной способ, находя утешение в вредных для него различениях, как он делал в Венгрии. Для нас это может оказаться даже препятствием в возможности помогать ему. Лучше было бы получить соответствующую сумму единовременно".По словам митрополита, конкретная сумма была озвучена в письме от 18 января: "Та сумма, которую вы предложили выплачивать в течение долгих лет, будет лучше для всех закончить эту тему сразу, получив сумму за конкретный срок например, 16 лет. Вы переведёте эту сумму на мой счёт, в один из японских банков или другим способом. Я смогу контролировать деньги и направить их на полезное для него".Митрополит процитировал также обещания, которыми в письме Вероники Сузуки сопровождалась просьба: "Мы сможем делать то, что надо для Георгия, без материальных ограничений, это принесёт ему огромную пользу, а нам облегчит выполнение этой непростой задачи. У нас не будет соблазна оставить материалы, и когда-нибудь, все же предъявлять вам обвинение. Вам тоже будет спокойнее, если эта тема будет закончена раз и навсегда и вы получите гарантии этому. Так как он был вашем келейником, многие люди будут спрашивать о вашей жизни, ни он, ни я, не причиним вашей репутации и личной жизни никакого вреда. Мы уничтожим все, что имеем и заключим с вами договор, в котором будут сняты с вас обвинения, как и с Георгия, если такие имеются. И никогда в жизни эта тема больше не поднимется, ни с посторонними ни между нами, если мы будем продолжать общение".Двадцатого января, продолжил митрополит Иларион, Вероника Сузуки прислала ему реквизиты своего банковского счета. Однако вскоре после этого обнаружилась кража из сейфа, полиция на основании отпечатков пальцев, проб ДНК и данных видеокамер установила, кто был похитителем. Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия начали всплывать и другие преступления Георгия Сузуки. Узнав обо всем, митрополит, по его словам, отказался от идеи каких-либо выплат Георгию или его матери.К концу января Вероника, по словам митрополита, перешла к угрозам: "Мне кажется, у вас изменились намерения, они могут измениться и у нас", - написала она 30 января. А 1 февраля написала: "Наши траты превысят даже и эти 384 000 евро! Подумайте о себе, будет очень жаль, что ваша карьера закончится печально. Люди злы и все грехи церкви повесят на вас. Договор между нами важнее для вас, чем для нас. Но все будет уничтожено только после получения денег, а не до". В письме от 6 февраля Вероника обещала: "Со своей стороны мы сможем предложить вам гарантии в том, что вся эта история закончится и материалы будут уничтожены".РозыскСобеседник агентства задается вопросами: "Кто является преступником, а кто пострадавшим в этой истории? Сначала Георгий Сузуки вел записи у меня в доме при помощи скрытых устройств, потом обокрал архиерейскую квартиру, потом его мать меня шантажировала некими материалами и требовала за них выкуп, потом мать и сын сдали записи журналистам. Все это – уголовные дела, за каждое из которых полагается тюремный срок. И вот теперь, полгода спустя после кражи и бегства, вдруг выясняется, что преступник был жертвой? Почему же он сразу не заявил в полицию, если подвергался домогательствам? Зачем было ждать полгода? И зачем было красть вещи и деньги из архиерейской квартиры?".На вопрос о местонахождении Сузуки митрополит ответил, что тот "снялся с регистрации по адресу на Окинаве и его точное местонахождение в Японии неизвестно". "Иными словами, преступник, разыскиваемый через Интерпол, находится в бегах. И только на его показаниях построены все обвинения. Я не готов обсуждать эти показания в прессе, но сделаю это в суде, когда вор будет пойман и предстанет перед судом", - заключил митрополит Иларион.* Внесена Минюстом РФ в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ

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https://ria.ru/20240708/ochki-1958386348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, венгрия, окинава, интерпол, религия