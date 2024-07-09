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Мишустин оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном - РИА Новости, 09.07.2024
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15:31 09.07.2024 (обновлено: 17:48 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958526761.html
Мишустин оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Мишустин оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном - РИА Новости, 09.07.2024
Мишустин оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Торгово-экономическое сотрудничество России и Таджикистана развивается хорошими темпами, однако темпы роста взаимного товарооборота могут быть выше, заявил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:31
2024-07-09T17:48
экономика
россия
таджикистан
екатеринбург
михаил мишустин
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Таджикистана развивается хорошими темпами, однако темпы роста взаимного товарооборота могут быть выше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой на "полях" выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. "Хорошими темпами развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. Взаимный товарооборот увеличился на 11,5 процентов. Сейчас он по сравнению с аналогичным периодом составил более 45 миллиардов российских рублей. Много это или мало - это судить нашим руководителям, но я считаю, что этого, наверное, недостаточно по тем проектам и возможностям, которые есть у наших стран", - сказал Мишустин. Он отметил, что правительства двух стран оперативно обеспечивают решения глав государств. "И приоритетное внимание уделяем практическому взаимодействию по продвижению совместных проектов в самых разных сферах - в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, туризма", - подчеркнул Мишустин. Также российский премьер передал слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и от себя лично президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.
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экономика, россия, таджикистан, екатеринбург, михаил мишустин, владимир путин, эмомали рахмон
Экономика, Россия, Таджикистан, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Мишустин оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

Мишустин: торговля России и Таджикистана развивается хорошими темпами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время встречи в рамках XIV международной промышленной выставки "Иннопром-2024". 9 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время встречи в рамках XIV международной промышленной выставки Иннопром-2024. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время встречи в рамках XIV международной промышленной выставки "Иннопром-2024". 9 июля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Таджикистана развивается хорошими темпами, однако темпы роста взаимного товарооборота могут быть выше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой на "полях" выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
«
"Хорошими темпами развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. Взаимный товарооборот увеличился на 11,5 процентов. Сейчас он по сравнению с аналогичным периодом составил более 45 миллиардов российских рублей. Много это или мало - это судить нашим руководителям, но я считаю, что этого, наверное, недостаточно по тем проектам и возможностям, которые есть у наших стран", - сказал Мишустин.
Он отметил, что правительства двух стран оперативно обеспечивают решения глав государств.
"И приоритетное внимание уделяем практическому взаимодействию по продвижению совместных проектов в самых разных сферах - в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, туризма", - подчеркнул Мишустин.
Также российский премьер передал слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и от себя лично президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.
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ЭкономикаРоссияТаджикистанЕкатеринбургМихаил МишустинВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
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