https://ria.ru/20240709/mishustin-1958495075.html
Мишустину показали отечественный пикап Sollers
Мишустину показали отечественный пикап Sollers - РИА Новости, 09.07.2024
Мишустину показали отечественный пикап Sollers
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:16
2024-07-09T14:16
2024-07-09T14:16
экономика
авто
россия
екатеринбург
ульяновская область
михаил мишустин
ульяновский автомобильный завод (уаз)
соллерс
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Отечественный автомобиль представлен на коллективном стенде Ульяновской области. Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск). "То, что обещали, сделали", - заявил Мишустин после того, как осмотрел машину. "Соллерс" – автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) и бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers.
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958492358.html
https://ria.ru/20240521/volga-1947371233.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, екатеринбург, ульяновская область, михаил мишустин, ульяновский автомобильный завод (уаз), соллерс, sollers
Экономика, Авто, Россия, Екатеринбург, Ульяновская область, Михаил Мишустин, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Соллерс, Sollers
Мишустину показали отечественный пикап Sollers
Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8 на выставке "Иннопром"