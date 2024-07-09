https://ria.ru/20240709/mishustin-1958495075.html

Мишустину показали отечественный пикап Sollers

Мишустину показали отечественный пикап Sollers - РИА Новости, 09.07.2024

Мишустину показали отечественный пикап Sollers

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:16

2024-07-09T14:16

2024-07-09T14:16

экономика

авто

россия

екатеринбург

ульяновская область

михаил мишустин

ульяновский автомобильный завод (уаз)

соллерс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Отечественный автомобиль представлен на коллективном стенде Ульяновской области. Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск). "То, что обещали, сделали", - заявил Мишустин после того, как осмотрел машину. "Соллерс" – автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) и бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers.

https://ria.ru/20240709/mishustin-1958492358.html

https://ria.ru/20240521/volga-1947371233.html

россия

екатеринбург

ульяновская область

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Дарья Буймова

экономика, авто, россия, екатеринбург, ульяновская область, михаил мишустин, ульяновский автомобильный завод (уаз), соллерс, sollers