https://ria.ru/20240709/marochko-1958408074.html
Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко
Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко - РИА Новости, 09.07.2024
Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко
Российские войска улучшили положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:32
2024-07-09T07:32
2024-07-09T07:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Российские войска улучшили положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате активных боевых действий за несколько последних суток ВС РФ выровняли свои передовые порядки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, а также уничтожили опорный пункт противника в районе реки Гнилица", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что около населенного пункта Степовая Новоселовка была занята позиция противника, находящаяся на господствующей высоте.
https://ria.ru/20240709/podpole-1958407335.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко
Марочко: ВС России улучшили положение на купянском направлении