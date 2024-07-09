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Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/marochko-1958408074.html
Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко
Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко - РИА Новости, 09.07.2024
Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко
Российские войска улучшили положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:32
2024-07-09T07:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Российские войска улучшили положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате активных боевых действий за несколько последних суток ВС РФ выровняли свои передовые порядки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, а также уничтожили опорный пункт противника в районе реки Гнилица", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что около населенного пункта Степовая Новоселовка была занята позиция противника, находящаяся на господствующей высоте.
https://ria.ru/20240709/podpole-1958407335.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко

Марочко: ВС России улучшили положение на купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Российские войска улучшили положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В результате активных боевых действий за несколько последних суток ВС РФ выровняли свои передовые порядки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, а также уничтожили опорный пункт противника в районе реки Гнилица", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт уточнил, что около населенного пункта Степовая Новоселовка была занята позиция противника, находящаяся на господствующей высоте.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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