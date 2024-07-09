https://ria.ru/20240709/marochko-1958408074.html

Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко

Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко - РИА Новости, 09.07.2024

Российские силы улучшили положение под Купянском, сообщил Марочко

Российские войска улучшили положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T07:32

2024-07-09T07:32

2024-07-09T07:32

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Российские войска улучшили положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате активных боевых действий за несколько последних суток ВС РФ выровняли свои передовые порядки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, а также уничтожили опорный пункт противника в районе реки Гнилица", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что около населенного пункта Степовая Новоселовка была занята позиция противника, находящаяся на господствующей высоте.

https://ria.ru/20240709/podpole-1958407335.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф