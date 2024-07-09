https://ria.ru/20240709/koreja-1958395203.html
Южная Корея и ЮАР заинтересовались российским оборудованием для маркировки
Южная Корея и ЮАР заинтересовались российским оборудованием для маркировки - РИА Новости, 09.07.2024
Южная Корея и ЮАР заинтересовались российским оборудованием для маркировки
Южная Корея и ЮАР заинтересовались российским оборудованием для маркировки напитков в алюминиевых банках, рассказал РИА Новости гендиректор группы "Каллисто"... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T02:22
2024-07-09T02:22
2024-07-09T02:22
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Южная Корея и ЮАР заинтересовались российским оборудованием для маркировки напитков в алюминиевых банках, рассказал РИА Новости гендиректор группы "Каллисто" (ранее Antares Vision Group) Павел Булгаков - сейчас компания ведет переговоры о поставках этого решения в Белоруссию. В декабре 2022 года компания создала машину для маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Коды Data Matrix наносятся с помощью лазерного маркиратора отечественного производства до розлива напитков. Как поясняли в компании, таким образом обеспечивается печать без негативного эффекта для работы скоростной производственной линии. "Сейчас мы подаем заявки на национальные патенты на международном уровне. И ведем переговоры о поставках этого решения предприятиям уже за пределами даже Российской Федерации: например, в Республике Беларусь. Также у нас есть пока осторожный, но, надеемся, будет активный интерес со стороны некоторых стран дальнего зарубежья – ЮАР, Южная Корея и других", - сказал Булгаков на площадке "Иннопрома-2024". Он отметил, что до создания машины, которая наносит QR-коды лазером на крышку алюминиевой банки, задача нанесения кодов на скоростных производствах ранее не была решена нигде в мире. Российская технология позволяет практически исключить ситуации, когда приходится отбраковывать уже готовую продукцию из-за нечитаемого кода. Это оборудование подходит для больших производств - оно работает на скорости до 80 тысяч крышек в час. В будущем продажи решения на международном рынке, по словам Булгакова, могут занять основную долю бизнеса - остается вопрос только в том, через сколько лет это произойдет. "В производстве напитков в разных странах маркировка внедряется постепенно. Сейчас мы видим буквально 2-3 юрисдикции, где этот процесс находится в активной фазе. Мы знаем, что остальные страны смотрят на опыт тех, кто уже начал маркировать напитки", - сказал гендиректор. Он добавил, что международные продажи могут стать лидирующим сегментом бизнеса в перспективе пяти лет. "Если мы говорим про объем рынка стран ближнего зарубежья, мы говорим про страны СНГ – то объем продукции в алюминиевой банке превышает 5 миллиардов единиц в год. Рассчитываем для себя взять минимум 50% этого объема. Мировой рынок, он, понятно, абсолютно бездонный. … Возможно, общий объем продаж за пределами России будет сильно крупнее, чем продажи внутри нашей страны, просто по причине масштабов самого глобального рынка", - прокомментировал Булгаков.
https://ria.ru/20240422/alyuminiy-1941412900.html
https://ria.ru/20240601/markirovka-1949807578.html
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экономика, технологии, южная корея, юар, белоруссия, снг
Экономика, Технологии, Южная Корея, ЮАР, Белоруссия, СНГ
Южная Корея и ЮАР заинтересовались российским оборудованием для маркировки
Южная Корея и ЮАР интересно российское оборудование для маркировки напитков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Южная Корея и ЮАР заинтересовались российским оборудованием для маркировки напитков в алюминиевых банках, рассказал РИА Новости гендиректор группы "Каллисто" (ранее Antares Vision Group) Павел Булгаков - сейчас компания ведет переговоры о поставках этого решения в Белоруссию.
В декабре 2022 года компания создала машину для маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Коды Data Matrix наносятся с помощью лазерного маркиратора отечественного производства до розлива напитков. Как поясняли в компании, таким образом обеспечивается печать без негативного эффекта для работы скоростной производственной линии.
"Сейчас мы подаем заявки на национальные патенты на международном уровне. И ведем переговоры о поставках этого решения предприятиям уже за пределами даже Российской Федерации: например, в Республике Беларусь. Также у нас есть пока осторожный, но, надеемся, будет активный интерес со стороны некоторых стран дальнего зарубежья – ЮАР, Южная Корея и других", - сказал Булгаков на площадке "Иннопрома-2024".
Он отметил, что до создания машины, которая наносит QR-коды лазером на крышку алюминиевой банки, задача нанесения кодов на скоростных производствах ранее не была решена нигде в мире. Российская технология позволяет практически исключить ситуации, когда приходится отбраковывать уже готовую продукцию из-за нечитаемого кода. Это оборудование подходит для больших производств - оно работает на скорости до 80 тысяч крышек в час.
В будущем продажи решения на международном рынке, по словам Булгакова, могут занять основную долю бизнеса - остается вопрос только в том, через сколько лет это произойдет. "В производстве напитков в разных странах маркировка внедряется постепенно. Сейчас мы видим буквально 2-3 юрисдикции, где этот процесс находится в активной фазе. Мы знаем, что остальные страны смотрят на опыт тех, кто уже начал маркировать напитки", - сказал гендиректор. Он добавил, что международные продажи могут стать лидирующим сегментом бизнеса в перспективе пяти лет.
"Если мы говорим про объем рынка стран ближнего зарубежья, мы говорим про страны СНГ
– то объем продукции в алюминиевой банке превышает 5 миллиардов единиц в год. Рассчитываем для себя взять минимум 50% этого объема. Мировой рынок, он, понятно, абсолютно бездонный. … Возможно, общий объем продаж за пределами России
будет сильно крупнее, чем продажи внутри нашей страны, просто по причине масштабов самого глобального рынка", - прокомментировал Булгаков.