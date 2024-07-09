В новых регионах открылись более сотни иностранных компаний
"БИР-Аналитик": в новых регионах открылись более сотни иностранных компаний
Донецк. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. После событий февраля 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях открылись более сотни иностранных компаний, выяснило РИА Новости, изучив данные сервиса "БИР-Аналитик".
Так, по данным сервиса с 25 февраля 2022 года по настоящее время в четырех регионах начала работу 121 компания, находящаяся в собственности у иностранцев. Больше всего их открылось в ЛНР - 70 штук. В ДНР начала работу 41 компания с иностранным владением, в Запорожской области - 9, а в Херсонской - 1.
Среди них почти половина компаний (55 штук) работают в сфере растениеводства, животноводства и охоты. Следом по количеству открытых компаний идут такие сферы деятельности, как операции с недвижимым имуществом (20 компаний), оптовая торговля (13), розничная торговля (7) и строительство зданий (4).
В этом году свою работу в новых регионах начали 4 компании, за весь прошлый год - 10 компаний. Больше всего новых иностранных компаний открылось в 2022 году - 107.
Кроме того за этот период в новых регионах начали работу еще 170 организаций, которые находятся во владении как у иностранцев, так и у резидентов России. Из них 103 - в ЛНР, 64 - в ДНР, 2 - в Запорожской и 1 - в Херсонской областях.
Россия 21 февраля 2022 года признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля начала спецоперацию на Украине после обращений республик оказать помощь в отражении агрессии со стороны украинских вооруженных сил. Затем 29 сентября 2022 года были подписаны указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.