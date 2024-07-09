https://ria.ru/20240709/kompanii-1958629378.html

В новых регионах открылись более сотни иностранных компаний

В новых регионах открылись более сотни иностранных компаний - РИА Новости, 09.07.2024

В новых регионах открылись более сотни иностранных компаний

После событий февраля 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях открылись более сотни иностранных компаний, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:14

2024-07-09T22:14

2024-07-09T22:15

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. После событий февраля 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях открылись более сотни иностранных компаний, выяснило РИА Новости, изучив данные сервиса "БИР-Аналитик". Так, по данным сервиса с 25 февраля 2022 года по настоящее время в четырех регионах начала работу 121 компания, находящаяся в собственности у иностранцев. Больше всего их открылось в ЛНР - 70 штук. В ДНР начала работу 41 компания с иностранным владением, в Запорожской области - 9, а в Херсонской - 1. Среди них почти половина компаний (55 штук) работают в сфере растениеводства, животноводства и охоты. Следом по количеству открытых компаний идут такие сферы деятельности, как операции с недвижимым имуществом (20 компаний), оптовая торговля (13), розничная торговля (7) и строительство зданий (4). В этом году свою работу в новых регионах начали 4 компании, за весь прошлый год - 10 компаний. Больше всего новых иностранных компаний открылось в 2022 году - 107. Кроме того за этот период в новых регионах начали работу еще 170 организаций, которые находятся во владении как у иностранцев, так и у резидентов России. Из них 103 - в ЛНР, 64 - в ДНР, 2 - в Запорожской и 1 - в Херсонской областях. Россия 21 февраля 2022 года признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля начала спецоперацию на Украине после обращений республик оказать помощь в отражении агрессии со стороны украинских вооруженных сил. Затем 29 сентября 2022 года были подписаны указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240622/moloko-1954049480.html

https://ria.ru/20240516/kompanii-1946543542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия