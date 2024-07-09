https://ria.ru/20240709/kitaj-1958467107.html

В МИД Китая прокомментировали дальнейшие шаги по урегулированию на Украине

В МИД Китая прокомментировали дальнейшие шаги по урегулированию на Украине - РИА Новости, 09.07.2024

В МИД Китая прокомментировали дальнейшие шаги по урегулированию на Украине

Китай примет решение о дальнейших шагах по содействию политическому урегулированию украинского кризиса в зависимости от развития ситуации, заявил на брифинге во РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:38

2024-07-09T12:38

2024-07-09T12:38

в мире

китай

венгрия

москва

виктор орбан

ли хуэй

владимир путин

визит орбана в россию

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ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Китай примет решение о дальнейших шагах по содействию политическому урегулированию украинского кризиса в зависимости от развития ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. В минувшую пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон. "Китай высоко ценит усилия Венгрии по содействию политическому разрешению украинского кризиса, китайская сторона продолжит по-своему настаивать на примирении и проведении мирных переговоров, примет решение о дальнейших шагах в зависимости от развития ситуации", - сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу рассказать о том, какими будут шаги Китая по содействию урегулированию украинского кризиса после визита Орбана. Он подчеркнул, что в этом процессе Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие со всеми сторонами, чтобы совместно создавать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса. При этом Линь Цзянь не ответил на вопрос о том, планирует ли Китай направить специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в новое турне, направленное на поиск путей политического урегулирования. Ли Хуэй с 3 по 9 мая провел третий раунд "челночной дипломатии" по вопросу урегулирования украинского кризиса. Ли Хуэй посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Его второе турне завершилось 12 марта, тогда он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что объективная и справедливая позиция Китая и его конструктивная роль в вопросе урегулирования украинского кризиса получили широкое признание международного сообщества.

https://ria.ru/20240708/orban-1958121608.html

https://ria.ru/20240709/orban-1958428054.html

https://ria.ru/20240709/kitaj-1958405795.html

китай

венгрия

москва

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в мире, китай, венгрия, москва, виктор орбан, ли хуэй, владимир путин, визит орбана в россию