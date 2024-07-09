В МИД Китая прокомментировали дальнейшие шаги по урегулированию на Украине
МИД КНР: дальнейшие шаги по Украине будут определены в зависимости от ситуации
© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Китай примет решение о дальнейших шагах по содействию политическому урегулированию украинского кризиса в зависимости от развития ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
В минувшую пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон.
"Китай высоко ценит усилия Венгрии по содействию политическому разрешению украинского кризиса, китайская сторона продолжит по-своему настаивать на примирении и проведении мирных переговоров, примет решение о дальнейших шагах в зависимости от развития ситуации", - сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу рассказать о том, какими будут шаги Китая по содействию урегулированию украинского кризиса после визита Орбана.
Он подчеркнул, что в этом процессе Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие со всеми сторонами, чтобы совместно создавать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса.
При этом Линь Цзянь не ответил на вопрос о том, планирует ли Китай направить специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в новое турне, направленное на поиск путей политического урегулирования.
Ли Хуэй с 3 по 9 мая провел третий раунд "челночной дипломатии" по вопросу урегулирования украинского кризиса. Ли Хуэй посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Его второе турне завершилось 12 марта, тогда он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что объективная и справедливая позиция Китая и его конструктивная роль в вопросе урегулирования украинского кризиса получили широкое признание международного сообщества.