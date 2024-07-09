https://ria.ru/20240709/khandaev-1958608472.html

В Дагестане похоронили начальника управления госэкспертизы Минобороны

В Дагестане похоронили начальника управления госэкспертизы Минобороны - РИА Новости, 09.07.2024

В Дагестане похоронили начальника управления госэкспертизы Минобороны

Похороны начальника управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомеда Хандаева прошли во вторник в его родном селе Гента в Шамильском районе Дагестана, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:50

2024-07-09T19:50

2024-07-09T19:50

россия

шамильский район

республика дагестан

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Похороны начальника управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомеда Хандаева прошли во вторник в его родном селе Гента в Шамильском районе Дагестана, сообщил РИА Новости глава села Хирамагомед Магомедов. О кончине Хандаева стало известно накануне, он умер на 62-м году жизни. "Магоиеда Хандаева похоронили сегодня утром. На похоронах были человек 400-450", – сказал Магомедов. По его словам, проводить Хандаева в последний путь приехали его друзья, коллеги, боевые товарищи из Москвы, Ростова-на-Дону и других уголков страны. Магомед Хандаев родился 14 мая 1963 года в дагестанском селе Гента. Как сообщается на сайте Минобороны, он закончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте, Дагестанский государственный технический университет (промышленное и гражданское строительство). Проходил военную службу в военно-строительных частях и организациях главного управления специального строительства, главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны в должностях от заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления. Начальником управления госэкспертизы Хандаева назначили в июне 2023 года.

https://ria.ru/20240626/dagestan-1955590148.html

https://ria.ru/20240709/katin-1958475885.html

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шамильский район

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россия, шамильский район, республика дагестан, министерство обороны рф (минобороны рф)