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В Дагестане похоронили начальника управления госэкспертизы Минобороны - РИА Новости, 09.07.2024
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19:50 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/khandaev-1958608472.html
В Дагестане похоронили начальника управления госэкспертизы Минобороны
В Дагестане похоронили начальника управления госэкспертизы Минобороны - РИА Новости, 09.07.2024
В Дагестане похоронили начальника управления госэкспертизы Минобороны
Похороны начальника управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомеда Хандаева прошли во вторник в его родном селе Гента в Шамильском районе Дагестана, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:50
2024-07-09T19:50
россия
шамильский район
республика дагестан
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Похороны начальника управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомеда Хандаева прошли во вторник в его родном селе Гента в Шамильском районе Дагестана, сообщил РИА Новости глава села Хирамагомед Магомедов. О кончине Хандаева стало известно накануне, он умер на 62-м году жизни. "Магоиеда Хандаева похоронили сегодня утром. На похоронах были человек 400-450", – сказал Магомедов. По его словам, проводить Хандаева в последний путь приехали его друзья, коллеги, боевые товарищи из Москвы, Ростова-на-Дону и других уголков страны. Магомед Хандаев родился 14 мая 1963 года в дагестанском селе Гента. Как сообщается на сайте Минобороны, он закончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте, Дагестанский государственный технический университет (промышленное и гражданское строительство). Проходил военную службу в военно-строительных частях и организациях главного управления специального строительства, главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны в должностях от заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления. Начальником управления госэкспертизы Хандаева назначили в июне 2023 года.
https://ria.ru/20240626/dagestan-1955590148.html
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россия, шамильский район, республика дагестан, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Шамильский район, Республика Дагестан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Дагестане похоронили начальника управления госэкспертизы Минобороны

В Дагестане похоронили начальника управления госэкспертизы Минобороны Хандаева

© Фото : пресс-службы администрации главы и правительства Республики ДагестанМагомед Хандаев
Магомед Хандаев - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-службы администрации главы и правительства Республики Дагестан
Магомед Хандаев. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Похороны начальника управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомеда Хандаева прошли во вторник в его родном селе Гента в Шамильском районе Дагестана, сообщил РИА Новости глава села Хирамагомед Магомедов.
О кончине Хандаева стало известно накануне, он умер на 62-м году жизни.
Похороны убитого террористами в Дербенте протоиерея Николая Котельникова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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26 июня, 14:41
"Магоиеда Хандаева похоронили сегодня утром. На похоронах были человек 400-450", – сказал Магомедов.
По его словам, проводить Хандаева в последний путь приехали его друзья, коллеги, боевые товарищи из Москвы, Ростова-на-Дону и других уголков страны.
Магомед Хандаев родился 14 мая 1963 года в дагестанском селе Гента. Как сообщается на сайте Минобороны, он закончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте, Дагестанский государственный технический университет (промышленное и гражданское строительство).
Проходил военную службу в военно-строительных частях и организациях главного управления специального строительства, главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны в должностях от заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления. Начальником управления госэкспертизы Хандаева назначили в июне 2023 года.
Политический обозреватель Агентства печати Новости Владимир Катин. 1971 год - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 13:10
 
РоссияШамильский районРеспублика ДагестанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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