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Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным женщинам

Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным женщинам - РИА Новости, 09.07.2024

Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным женщинам

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой предлагается выплачивать беременным женщинам, попавшим под увольнение, пособие в размере... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:03

2024-07-09T16:03

2024-07-09T18:05

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инна святенко

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой предлагается выплачивать беременным женщинам, попавшим под увольнение, пособие в размере прожиточного минимума. С 1 января 2024 года размер федерального прожиточного минимума составляет 15 453 рубля в месяц. Авторами данной поправки к законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации" выступили председатель Совфеда Валентина Матвиенко и сенаторы РФ Инна Святенко и Елена Перминова. Согласно новому положению пособие вырастет с 300 рублей до прожиточного минимума. Речь идет о беременных женщинах, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением физлицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физлицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации или лицензированию. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 марта 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валентина матвиенко, инна святенко, госдума рф, совет федерации рф