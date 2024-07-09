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Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным женщинам - РИА Новости, 09.07.2024
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16:03 09.07.2024 (обновлено: 18:05 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958537802.html
Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным женщинам
Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным женщинам - РИА Новости, 09.07.2024
Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным женщинам
Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой предлагается выплачивать беременным женщинам, попавшим под увольнение, пособие в размере... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:03
2024-07-09T18:05
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой предлагается выплачивать беременным женщинам, попавшим под увольнение, пособие в размере прожиточного минимума. С 1 января 2024 года размер федерального прожиточного минимума составляет 15 453 рубля в месяц. Авторами данной поправки к законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации" выступили председатель Совфеда Валентина Матвиенко и сенаторы РФ Инна Святенко и Елена Перминова. Согласно новому положению пособие вырастет с 300 рублей до прожиточного минимума. Речь идет о беременных женщинах, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением физлицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физлицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации или лицензированию. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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общество, россия, валентина матвиенко, инна святенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Инна Святенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным женщинам

Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным, попавшим под увольнение

© iStock.com / dolgachovБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / dolgachov
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой предлагается выплачивать беременным женщинам, попавшим под увольнение, пособие в размере прожиточного минимума.
С 1 января 2024 года размер федерального прожиточного минимума составляет 15 453 рубля в месяц.
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Авторами данной поправки к законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации" выступили председатель Совфеда Валентина Матвиенко и сенаторы РФ Инна Святенко и Елена Перминова.
Согласно новому положению пособие вырастет с 300 рублей до прожиточного минимума. Речь идет о беременных женщинах, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением физлицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физлицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации или лицензированию.
В случае принятия закон может вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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