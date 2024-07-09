https://ria.ru/20240709/gelman-1958398496.html
Уехавший из России Гельман* оставил более 320 тысяч рублей долгов по ЖКХ
Уехавший из России Гельман* оставил более 320 тысяч рублей долгов по ЖКХ - РИА Новости, 09.07.2024
Уехавший из России Гельман* оставил более 320 тысяч рублей долгов по ЖКХ
Уехавший в 2014 году галерист Марат Гельман* (признан иноагентом) оставил в России долг в размере более 320 тысяч рублей по коммунальным платежам, следует из... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T03:48
2024-07-09T03:48
2024-07-09T04:11
россия
марат гельман
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уехавший в 2014 году галерист Марат Гельман* (признан иноагентом) оставил в России долг в размере более 320 тысяч рублей по коммунальным платежам, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся данным, задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, составляет более 309 тысяч рублей, а долг за газ, тепло и электроэнергию - почти 14 тысяч рублей. Ранее Гельмана* трижды штрафовали: за отсутствие плашки иноагента в его контенте и неподанную отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Гельману* может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Гельмана* включили в 2021 году. Кроме того, МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточнялось.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240705/inoagenty-1957781955.html
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россия, марат гельман
Уехавший из России Гельман* оставил более 320 тысяч рублей долгов по ЖКХ
Уехавший из РФ галерист Гельман оставил более 320 тысяч рублей долгов по ЖКХ
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уехавший в 2014 году галерист Марат Гельман* (признан иноагентом) оставил в России долг в размере более 320 тысяч рублей по коммунальным платежам, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, составляет более 309 тысяч рублей, а долг за газ, тепло и электроэнергию - почти 14 тысяч рублей.
Ранее Гельмана* трижды штрафовали: за отсутствие плашки иноагента в его контенте и неподанную отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган.
За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Гельману* может грозить уголовная ответственность.
В реестр иностранных агентов Гельмана* включили в 2021 году. Кроме того, МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточнялось.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.