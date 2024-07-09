https://ria.ru/20240709/erdogan-1958431734.html

НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, заявил Эрдоган

НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.07.2024

НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:34

2024-07-09T10:34

2024-07-09T10:34

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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине. "Мы поддерживаем целостность Украины. Мы говорим, что НАТО не должна быть стороной в этой войне. Каждый день, когда "говорят оружия", показывает, насколько мы точны", - заявил Эрдоган журналистам в аэропорту перед вылетом на саммит НАТО в Вашингтоне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, нато