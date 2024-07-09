НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, заявил Эрдоган
Эрдоган: НАТО поддерживает Украину, но не должна быть стороной конфликта
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине.
"Мы поддерживаем целостность Украины. Мы говорим, что НАТО не должна быть стороной в этой войне. Каждый день, когда "говорят оружия", показывает, насколько мы точны", - заявил Эрдоган журналистам в аэропорту перед вылетом на саммит НАТО в Вашингтоне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим
19 сентября 2023, 05:48