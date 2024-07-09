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НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.07.2024
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10:34 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/erdogan-1958431734.html
НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, заявил Эрдоган
НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.07.2024
НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:34
2024-07-09T10:34
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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине. "Мы поддерживаем целостность Украины. Мы говорим, что НАТО не должна быть стороной в этой войне. Каждый день, когда "говорят оружия", показывает, насколько мы точны", - заявил Эрдоган журналистам в аэропорту перед вылетом на саммит НАТО в Вашингтоне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, НАТО
НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган: НАТО поддерживает Украину, но не должна быть стороной конфликта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине.
"Мы поддерживаем целостность Украины. Мы говорим, что НАТО не должна быть стороной в этой войне. Каждый день, когда "говорят оружия", показывает, насколько мы точны", - заявил Эрдоган журналистам в аэропорту перед вылетом на саммит НАТО в Вашингтоне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим
19 сентября 2023, 05:48
 
В миреУкраинаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровНАТО
 
 
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