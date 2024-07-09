https://ria.ru/20240709/ekspert-1958408583.html

Эксперт оценил шансы ЕС добиться автономии от США

Эксперт оценил шансы ЕС добиться автономии от США - РИА Новости, 09.07.2024

Эксперт оценил шансы ЕС добиться автономии от США

Евросоюз не сможет добиться самостоятельности в вопросах безопасности и внешней политики при сохранении нынешнего конфронтационного курса в отношении России,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T07:47

2024-07-09T07:47

2024-07-09T07:47

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

марк рютте

йенс столтенберг

дональд трамп

нато

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Евросоюз не сможет добиться самостоятельности в вопросах безопасности и внешней политики при сохранении нынешнего конфронтационного курса в отношении России, сказал РИА Новости эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке. Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. С 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. На саммите планируется принять решения, направленные на большую вовлеченность альянса в конфликт на Украине, а также на усиление военного-политического блока в ближайшие годы, подтвержден курс на противостояние угрозам, якобы исходящим от России и Китая. "Назначение Марка Рютте подтверждает уже принятую в НАТО ориентацию, то есть конфронтационный подход к отношениям с Москвой. Марк Рютте продолжит линию своего предшественника Йенса Столтенберга, что может означать для НАТО продолжение логики войны, осложнит поиск дипломатического решения для украинского конфликта. Это также усилит разобщенность на европейском континенте, помешает достижению его независимости или, по крайней мере, стратегической автономии в вопросах внешней политики и безопасности", - сказал эксперт. Жаке напомнил, что Рютте пользуется поддержкой государств, проводящих наиболее конфронтационную политику, но он будет вынужден искать компромиссные решения, как и его предшественник. На ситуацию может повлиять избрание президентом США Дональда Трампа. "Если он будет проводить политику, схожую с той, которую он проводил в ходе своего первого президентского срока, или если он выполнит обещания и начнет мирные переговоры, то Рютте придется к этому приспосабливаться, это может затронуть его лидерство, но сложно предсказать, что произойдет на самом деле", - сказал собеседник агентства. Действующий генсек НАТО неоднократно заявлял, что Европа не может обеспечить свою оборону без США. Столтенберг также критиковал планы Евросоюза создавать свои собственные командные структуры вне НАТО. В одном из своих последних выступлений в США он также указал, что две трети расходов европейских стран НАТО на оборону идут на оплату заказов вооружения в США. При этом глава Евросовета Шарль Мишель говорил о необходимости срочно добиваться стратегической автономии Евросоюза и инвестировать в оборону на фоне критических заявлений Трампа об отношениях Вашингтона с союзниками по НАТО.

https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html

https://ria.ru/20240709/nato-1958402805.html

https://ria.ru/20240312/evropa-1932321041.html

сша

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), марк рютте, йенс столтенберг, дональд трамп, нато, евросовет, евросоюз