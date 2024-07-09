https://ria.ru/20240709/ekspert-1958400881.html

В АКРА не ждут, что запрет на экспорт риса из России снимут до 2026 года

В АКРА не ждут, что запрет на экспорт риса из России снимут до 2026 года - РИА Новости, 09.07.2024

В АКРА не ждут, что запрет на экспорт риса из России снимут до 2026 года

Запрет на экспорт риса из России вряд ли снимут до 2026 года на фоне реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T04:47

2024-07-09T04:47

2024-07-09T04:47

экономика

россия

краснодарский край

дмитрий патрушев

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Запрет на экспорт риса из России вряд ли снимут до 2026 года на фоне реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, а затем продлевался до 30 июня 2024 года включительно. В начале июля кабмин продлил данное ограничение до 31 декабря текущего года. "Касательно запрета на экспорт риса до конца 2024 года, на мой взгляд, событие ожидаемое, более того, полагаю, что он не будет снят раньше 2026 года. Причиной этому будет выполнение работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань, которое запланировано до конца 2025 года", - заявил Тренин. Эксперт подчеркнул, что данный гидроузел играл важную роль в обеспечении водой рисоводческих хозяйств Краснодарского края, являющегося крупнейшим регионом в страны по производству риса (его доля составила 67% по итогам 2023 года). Поэтому, по его словам, урожай будет оставаться на грани самообеспеченности, что делает маловероятной отмену ограничений на экспорт риса до окончания строительных работ и увеличения посевных площадей. Тренин также добавил, что несмотря на озвученные планы Минсельхоза по увеличению производства риса до 2 миллионов тонн к 2030 году, в текущем году отсутствуют предпосылки к значительному увеличению валового сбора риса. "По прогнозу АКРА, в текущем году сбор риса в России может составить 1,09-1,12 миллиона тонн на фоне небольшого роста средней урожайности с гектара. Производство рисовой крупы (выход рисовой крупы из сырца составляет от 50 до 70%) прогнозируется на уровне 620-630 тысяч тонн в 2024 году", - уточнил он. В конце мая вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме заявил, что производство риса в России пока не достигло показателей, которые позволили бы обеспечить полностью внутренний рынок, поэтому власти намерены снова пролонгировать запрет на его вывоз из страны.

https://ria.ru/20240629/ekspert-1956364241.html

https://ria.ru/20240623/ris-1954814012.html

россия

краснодарский край

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экономика, россия, краснодарский край, дмитрий патрушев, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)