https://ria.ru/20240709/bajden-1958629932.html

Байден целиком отработает второй срок в случае победы, заявил Белый дом

Байден целиком отработает второй срок в случае победы, заявил Белый дом - РИА Новости, 09.07.2024

Байден целиком отработает второй срок в случае победы, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден намерен отработать второй срок целиком, если выиграет выборы, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:20

2024-07-09T22:20

2024-07-09T22:20

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен отработать второй срок целиком, если выиграет выборы, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Да", - ответила она на соответствующий вопрос. Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался. После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.

https://ria.ru/20240709/bayden-1958607127.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена