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Байден целиком отработает второй срок в случае победы, заявил Белый дом - РИА Новости, 09.07.2024
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22:20 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/bajden-1958629932.html
Байден целиком отработает второй срок в случае победы, заявил Белый дом
Байден целиком отработает второй срок в случае победы, заявил Белый дом - РИА Новости, 09.07.2024
Байден целиком отработает второй срок в случае победы, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден намерен отработать второй срок целиком, если выиграет выборы, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:20
2024-07-09T22:20
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен отработать второй срок целиком, если выиграет выборы, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Да", - ответила она на соответствующий вопрос. Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался. После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден целиком отработает второй срок в случае победы, заявил Белый дом

Белый дом: Байден намерен отработать второй срок целиком, если выиграет выборы

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен отработать второй срок целиком, если выиграет выборы, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Да", - ответила она на соответствующий вопрос.
Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.
После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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В миреСШАДжо БайденКарин Жан-ПьерДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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