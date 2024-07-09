https://ria.ru/20240709/bajden-1958531879.html

Байден находится на пути к развязыванию мировой войны, заявили в конгрессе

Байден находится на пути к развязыванию мировой войны, заявили в конгрессе - РИА Новости, 09.07.2024

Байден находится на пути к развязыванию мировой войны, заявили в конгрессе

В конгрессе США нарастают опасения, что президент Джо Байден может поддаться внешнему давлению и отправить на Украину американских военных, спровоцировав таким... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:46

2024-07-09T15:46

2024-07-09T16:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В конгрессе США нарастают опасения, что президент Джо Байден может поддаться внешнему давлению и отправить на Украину американских военных, спровоцировав таким образом третью мировую войну, свидетельствует публикация в издании Responsible Statecraft. Как отмечает автор статьи, член палаты представителей США республиканец Уоррен Дэвидсон, с началом украинского конфликта администрация Байдена установила ряд красных линий, которые должны были ограничить его потенциал к эскалации и позволить избежать прямого столкновения с Россией, однако впоследствии Байден каждый раз уступал оказываемому на него внешнему давлению и переступал эти линии. По мнению Дэвидсона, США под руководством Байдена уже "находятся на полпути" к тому, чтобы "достичь последнего рубежа" и отправить на Украину своих военнослужащих, спровоцировав этим третью мировую войну. "Есть ли основания полагать, что, решив разместить на Украине подрядчиков, президент Байден не поддастся в какой-то момент давлению и не перейдет последнюю красную черту, отправив на Украину военнослужащих США?... Наш (верховный главнокомандующий - ред.), видимо, приготовился напороться (возможно, желая того) на третью мировую войну", - говорится в публикации. Как считает Дэвидсон, выдача Вашингтоном разрешения Киеву наносить удары американским оружием по территории России стала "шокирующим шагом на пути эскалации", который, как он отмечает, Байден изначально не одобрял, в то время как возможное снятие Байденом запрета на работу на Украине американских военных подрядчиков может стать прелюдией к вводу на Украину американских войск. Также автор статьи высказал опасения насчет соглашения о гарантиях безопасности между Киевом и Вашингтоном, назвав его "опасным". По мнению автора статьи, в эскалации украинского конфликта может быть заинтересован Байден, но не американский народ. США и Украина в июне подписали соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО. Подписали соглашение по итогам встречи в Италии хозяин Белого дома Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая. Таким образом, США стали 16-й страной, подписавшей такого рода соглашение с Украиной. Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне сообщал, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины, хотя первоначально разрешение атаковать территории РФ американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить ударыпо "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240602/konflikt-1950036998.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955991184.html

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины