Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября
Экс-главу дагестанского района арестовали по делу о мошенничестве до 5 сентября
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда МахачкалыМагомед Омаров в суде
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда Махачкалы
Магомед Омаров в суде. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. Экс-главу Сергокалинского района Дагестана, уволенного после терактов в республике, арестовали до 5 сентября, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
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"Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года", — сказала она.
Как уточнила Мамаева, мужчину обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, при атаке погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Осман Омаров.
После теракта Магомеда Омарова уволили с должности, а затем арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Позднее в дагестанских Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы его сыновья попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в ходе контртеррористической операции. Родственница семьи подтвердила РИА Новости, что это обращение сделали сыновья бывшего главы района, в том числе Омар Омаров, который возглавляет МФЦ в Махачкале.