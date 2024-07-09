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Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября - РИА Новости, 09.07.2024
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21:20 09.07.2024 (обновлено: 21:31 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/arest-1958622844.html
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября - РИА Новости, 09.07.2024
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана, уволенного после терактов в республике, арестовали до 5 сентября, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:20
2024-07-09T21:31
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
сергокалинский район
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. Экс-главу Сергокалинского района Дагестана, уволенного после терактов в республике, арестовали до 5 сентября, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.&quot;Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года&quot;, — сказала она.Как уточнила Мамаева, мужчину обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, при атаке погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Осман Омаров.После теракта Магомеда Омарова уволили с должности, а затем арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Позднее в дагестанских Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы его сыновья попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в ходе контртеррористической операции. Родственница семьи подтвердила РИА Новости, что это обращение сделали сыновья бывшего главы района, в том числе Омар Омаров, который возглавляет МФЦ в Махачкале.
https://ria.ru/20240626/aresty-1955679037.html
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сергокалинский район
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происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан, сергокалинский район, махачкала
Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Махачкала
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября

Экс-главу дагестанского района арестовали по делу о мошенничестве до 5 сентября

© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда МахачкалыМагомед Омаров в суде
Магомед Омаров в суде - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда Махачкалы
Магомед Омаров в суде. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. Экс-главу Сергокалинского района Дагестана, уволенного после терактов в республике, арестовали до 5 сентября, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
«

"Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года", — сказала она.

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Источник: сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток
26 июня, 18:48
Как уточнила Мамаева, мужчину обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, при атаке погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Осман Омаров.
После теракта Магомеда Омарова уволили с должности, а затем арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Позднее в дагестанских Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы его сыновья попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в ходе контртеррористической операции. Родственница семьи подтвердила РИА Новости, что это обращение сделали сыновья бывшего главы района, в том числе Омар Омаров, который возглавляет МФЦ в Махачкале.
Меликов: Боевики были из уважаемых семей - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Меликов рассказал подробности о боевиках, устроивших теракты в Дагестане
Вчера, 17:38
 
ПроисшествияВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРеспублика ДагестанСергокалинский районМахачкала
 
 
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