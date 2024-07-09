https://ria.ru/20240709/arest-1958622844.html

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября - РИА Новости, 09.07.2024

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана, уволенного после терактов в республике, арестовали до 5 сентября, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:20

2024-07-09T21:20

2024-07-09T21:31

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

сергокалинский район

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. Экс-главу Сергокалинского района Дагестана, уволенного после терактов в республике, арестовали до 5 сентября, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева."Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года", — сказала она.Как уточнила Мамаева, мужчину обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, при атаке погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Осман Омаров.После теракта Магомеда Омарова уволили с должности, а затем арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Позднее в дагестанских Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы его сыновья попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в ходе контртеррористической операции. Родственница семьи подтвердила РИА Новости, что это обращение сделали сыновья бывшего главы района, в том числе Омар Омаров, который возглавляет МФЦ в Махачкале.

https://ria.ru/20240626/aresty-1955679037.html

https://ria.ru/20240709/boeviki-1958571982.html

сергокалинский район

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан, сергокалинский район, махачкала