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Хирургам клиники IQ Plastique продлили домашний арест
Хирургам клиники IQ Plastique продлили домашний арест - РИА Новости, 09.07.2024
Хирургам клиники IQ Plastique продлили домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест хирургам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Илье Елагину и Тамерлану Кадзаеву по делу о смерти пациента... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:18
2024-07-09T19:18
2024-07-09T19:18
происшествия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест хирургам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Илье Елагину и Тамерлану Кадзаеву по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемым срок содержания под домашним арестом на 1 месяц 14 суток, то есть до 28 августа 2024 года, сохранив установленные ранее запреты",- сказал собеседник агентства. По данным следствия, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а Кадзаев ему ассистировал. Обоим предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи. Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей. В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Ранее по требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостанавливал деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique.
https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html
https://ria.ru/20240518/klinika-1946776341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Хирургам клиники IQ Plastique продлили домашний арест
Суд продлил домашний арест хирургам I Plastique по делу о смерти пациента
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест хирургам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Илье Елагину и Тамерлану Кадзаеву по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемым срок содержания под домашним арестом на 1 месяц 14 суток, то есть до 28 августа 2024 года, сохранив установленные ранее запреты",- сказал собеседник агентства.
По данным следствия, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а Кадзаев ему ассистировал. Обоим предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг.
Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи.
Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей.
В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Ранее по требованию Росздравнадзора
Арбитражный суд приостанавливал деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique.