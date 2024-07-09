https://ria.ru/20240709/arest-1958602001.html

Хирургам клиники IQ Plastique продлили домашний арест

Хирургам клиники IQ Plastique продлили домашний арест - РИА Новости, 09.07.2024

Хирургам клиники IQ Plastique продлили домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест хирургам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Илье Елагину и Тамерлану Кадзаеву по делу о смерти пациента... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:18

2024-07-09T19:18

2024-07-09T19:18

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест хирургам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Илье Елагину и Тамерлану Кадзаеву по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемым срок содержания под домашним арестом на 1 месяц 14 суток, то есть до 28 августа 2024 года, сохранив установленные ранее запреты",- сказал собеседник агентства. По данным следствия, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а Кадзаев ему ассистировал. Обоим предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи. Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей. В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Ранее по требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостанавливал деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique.

https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html

https://ria.ru/20240518/klinika-1946776341.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки