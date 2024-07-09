https://ria.ru/20240709/aeroport-1958424014.html
Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов
Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов - РИА Новости, 09.07.2024
Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов
Ограничения полетов сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани, оба начали работы в штатном режиме, сообщила представитель аэропортов РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:09
2024-07-09T10:09
2024-07-09T10:10
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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Ограничения полетов сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани, оба начали работы в штатном режиме, сообщила представитель аэропортов РИА Новости."Ограничения сняты, аэропорты (Волгограда и Астрахани – ред.) приступил к работе в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщили РИА Новости в компании.Ранее сообщалось, что прилет и вылет из аэропортов Волгограда и Астрахани ограничены, несколько рейсов из волгоградской воздушной гавани были перенаправлены на запасные аэродромы.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во вторник утром ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере региона.
https://ria.ru/20240707/su-30sm-1957961727.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоград, астрахань, происшествия
Волгоград, Астрахань, Происшествия
Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов
Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов после атаки БПЛА