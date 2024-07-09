Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 09.07.2024 (обновлено: 10:10 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/aeroport-1958424014.html
Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов
Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов - РИА Новости, 09.07.2024
Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов
Ограничения полетов сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани, оба начали работы в штатном режиме, сообщила представитель аэропортов РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:09
2024-07-09T10:10
волгоград
астрахань
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938285364_0:343:3029:2047_1920x0_80_0_0_44c95188040789abc6bba154d0b2512b.jpg
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Ограничения полетов сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани, оба начали работы в штатном режиме, сообщила представитель аэропортов РИА Новости."Ограничения сняты, аэропорты (Волгограда и Астрахани – ред.) приступил к работе в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщили РИА Новости в компании.Ранее сообщалось, что прилет и вылет из аэропортов Волгограда и Астрахани ограничены, несколько рейсов из волгоградской воздушной гавани были перенаправлены на запасные аэродромы.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во вторник утром ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере региона.
https://ria.ru/20240707/su-30sm-1957961727.html
https://ria.ru/20240708/obstrel-1958379483.html
волгоград
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938285364_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_8a1a52d2b3130b4959d55e455dfb603f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, астрахань, происшествия
Волгоград, Астрахань, Происшествия
Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов

Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов после атаки БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Волгоград
Международный аэропорт Волгоград - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Волгоград . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Ограничения полетов сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани, оба начали работы в штатном режиме, сообщила представитель аэропортов РИА Новости.
"Ограничения сняты, аэропорты (Волгограда и Астрахани – ред.) приступил к работе в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщили РИА Новости в компании.
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник
7 июля, 05:03
Ранее сообщалось, что прилет и вылет из аэропортов Волгограда и Астрахани ограничены, несколько рейсов из волгоградской воздушной гавани были перенаправлены на запасные аэродромы.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во вторник утром ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере региона.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ белгородского села Дроновка
8 июля, 22:49
 
ВолгоградАстраханьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала