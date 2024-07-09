https://ria.ru/20240709/aeroport-1958424014.html

Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов

Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов - РИА Новости, 09.07.2024

Аэропорты в Волгограде и Астрахани сняли ограничения полетов

Ограничения полетов сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани, оба начали работы в штатном режиме, сообщила представитель аэропортов РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:09

2024-07-09T10:09

2024-07-09T10:10

волгоград

астрахань

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Ограничения полетов сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани, оба начали работы в штатном режиме, сообщила представитель аэропортов РИА Новости."Ограничения сняты, аэропорты (Волгограда и Астрахани – ред.) приступил к работе в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщили РИА Новости в компании.Ранее сообщалось, что прилет и вылет из аэропортов Волгограда и Астрахани ограничены, несколько рейсов из волгоградской воздушной гавани были перенаправлены на запасные аэродромы.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во вторник утром ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере региона.

https://ria.ru/20240707/su-30sm-1957961727.html

https://ria.ru/20240708/obstrel-1958379483.html

волгоград

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоград, астрахань, происшествия