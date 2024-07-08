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На саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
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10:42 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html
На саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат, пишут СМИ
На саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
На саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат, пишут СМИ
Лидеры НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне не дадут Владимиру Зеленскому того, чего он хочет больше всего - приглашения в альянс, вместо этого ему придется РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:42
2024-07-08T10:42
киев
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
йенс столтенберг
владимир путин
нато
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидеры НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне не дадут Владимиру Зеленскому того, чего он хочет больше всего - приглашения в альянс, вместо этого ему придется принять то, что предложат, передает агентство AFP со ссылкой на источники. "Лидеры альянса... вновь подтвердят, что Киев однажды станет членом НАТО... Но они не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего - твердого приглашения его... страны присоединиться к их... альянсу в ближайшее время", - говорится в сообщении. Как уточняет агентство, в 2023 году неспособность НАТО назвать Украине четкие сроки вступления в альянс вызвала недовольство Киева, и Зеленский развязал "дипломатическую бурю" на саммите в Литве. Теперь, по данным Франс Пресс, западные чиновники надеются избежать новой стычки, причем Зеленскому ясно говорят, что прогресса в этом вопросе не будет. "Теперь сцена лучше подготовлена... Зеленскому придется принять то, что ему предложат", - приводит агентство слова неназванного дипломата НАТО. Самая важная и конкретная помощь, которую Зеленский, скорее всего, получит в Вашингтоне, - это обязательства по созданию новых систем противовоздушной обороны, пишет AFP. По словам одного из дипломатов, усиление противовоздушной обороны может, по крайней мере, создать у Зеленского ощущение, будто он одержал победу. "Чего бы вы хотели больше? Красивые слова в декларации, которые мало что значат, или военную поддержку?" - задался вопросом источник. Ранее France-Presse со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявлял, что на саммите будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240707/zelenskiy-1958023319.html
https://ria.ru/20240708/zelenskaya-1958122129.html
https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html
https://ria.ru/20240706/nato-1957813295.html
киев
украина
вашингтон (штат)
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киев, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, йенс столтенберг, владимир путин, нато, в мире
Киев, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, В мире
На саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат, пишут СМИ

AFP: НАТО не даст Зеленскому то, что он хочет, ему придется брать, что дают

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидеры НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне не дадут Владимиру Зеленскому того, чего он хочет больше всего - приглашения в альянс, вместо этого ему придется принять то, что предложат, передает агентство AFP со ссылкой на источники.
"Лидеры альянса... вновь подтвердят, что Киев однажды станет членом НАТО... Но они не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего - твердого приглашения его... страны присоединиться к их... альянсу в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
"Вырывается наружу": в США заметили странную деталь в словах Зеленского
Вчера, 14:19
Как уточняет агентство, в 2023 году неспособность НАТО назвать Украине четкие сроки вступления в альянс вызвала недовольство Киева, и Зеленский развязал "дипломатическую бурю" на саммите в Литве. Теперь, по данным Франс Пресс, западные чиновники надеются избежать новой стычки, причем Зеленскому ясно говорят, что прогресса в этом вопросе не будет.
"Теперь сцена лучше подготовлена... Зеленскому придется принять то, что ему предложат", - приводит агентство слова неназванного дипломата НАТО.
Владимир и Елена Зеленские в Париже - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Скумбрия издевается?" Зеленская привела украинцев в ярость одним постом
06:10
Самая важная и конкретная помощь, которую Зеленский, скорее всего, получит в Вашингтоне, - это обязательства по созданию новых систем противовоздушной обороны, пишет AFP. По словам одного из дипломатов, усиление противовоздушной обороны может, по крайней мере, создать у Зеленского ощущение, будто он одержал победу.
"Чего бы вы хотели больше? Красивые слова в декларации, которые мало что значат, или военную поддержку?" - задался вопросом источник.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
"В отчаянии". Экс-советник Пентагона высказался о планах НАТО по Украине
Вчера, 09:17
Ранее France-Presse со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявлял, что на саммите будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Самоубийство". Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине
6 июля, 03:48
 
КиевУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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