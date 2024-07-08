https://ria.ru/20240708/zavod-1958190411.html
Завод по производству фосфора построят в Татарстане
Завод по производству фосфора построят в Татарстане - РИА Новости, 08.07.2024
Завод по производству фосфора построят в Татарстане
Единственный в России завод по производству фосфора построят в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:12
2024-07-08T12:12
2024-07-08T12:12
республика татарстан
россия
рустам минниханов
антон алиханов
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КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Единственный в России завод по производству фосфора построят в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. Соглашение о взаимодействии между министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Татарстана и ООО "Рикофлот" подписали на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2024" глава Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В рамках соглашения планируется строительство завода по производству фосфора на территории ОЭЗ "Алабуга", это будет единственный завод в стране", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятие планирует обеспечить производственные мощности в 25 тысяч тонн в год с последующим расширением производства. Проект позволит покрыть спрос на данную продукцию на отечественном рынке и обеспечит технологический суверенитет в отрасли. Форум "Иннопром" проводится с 2010 года и представляет передовые промышленные российские и иностранные компании. Татарстан организовал на выставке свой стенд, где презентованы предприятия республики. В рамках форума у главы Татарстана запланирован ряд встреч.
https://ria.ru/20240705/tatarstan-1957742199.html
https://ria.ru/20240704/zerno-1957293610.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, рустам минниханов, антон алиханов
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов, Антон Алиханов
КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Единственный в России завод по производству фосфора построят в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики.
Соглашение о взаимодействии между министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Татарстана и ООО "Рикофлот" подписали на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2024" глава Татарстана Рустам Минниханов
и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
.
"В рамках соглашения планируется строительство завода по производству фосфора на территории ОЭЗ "Алабуга", это будет единственный завод в стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятие планирует обеспечить производственные мощности в 25 тысяч тонн в год с последующим расширением производства.
Проект позволит покрыть спрос на данную продукцию на отечественном рынке и обеспечит технологический суверенитет в отрасли.
Форум "Иннопром" проводится с 2010 года и представляет передовые промышленные российские и иностранные компании. Татарстан организовал на выставке свой стенд, где презентованы предприятия республики. В рамках форума у главы Татарстана запланирован ряд встреч.