https://ria.ru/20240708/zavod-1958190411.html

Завод по производству фосфора построят в Татарстане

Завод по производству фосфора построят в Татарстане - РИА Новости, 08.07.2024

Завод по производству фосфора построят в Татарстане

Единственный в России завод по производству фосфора построят в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:12

2024-07-08T12:12

2024-07-08T12:12

республика татарстан

россия

рустам минниханов

антон алиханов

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КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Единственный в России завод по производству фосфора построят в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. Соглашение о взаимодействии между министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Татарстана и ООО "Рикофлот" подписали на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2024" глава Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В рамках соглашения планируется строительство завода по производству фосфора на территории ОЭЗ "Алабуга", это будет единственный завод в стране", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятие планирует обеспечить производственные мощности в 25 тысяч тонн в год с последующим расширением производства. Проект позволит покрыть спрос на данную продукцию на отечественном рынке и обеспечит технологический суверенитет в отрасли. Форум "Иннопром" проводится с 2010 года и представляет передовые промышленные российские и иностранные компании. Татарстан организовал на выставке свой стенд, где презентованы предприятия республики. В рамках форума у главы Татарстана запланирован ряд встреч.

https://ria.ru/20240705/tatarstan-1957742199.html

https://ria.ru/20240704/zerno-1957293610.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, рустам минниханов, антон алиханов