https://ria.ru/20240708/zakon-1958311141.html
В России упрощен доступ бизнеса к экспериментальным правовым режимам
В России упрощен доступ бизнеса к экспериментальным правовым режимам - РИА Новости, 08.07.2024
В России упрощен доступ бизнеса к экспериментальным правовым режимам
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ бизнеса к механизму экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:39
2024-07-08T17:39
2024-07-08T17:39
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ бизнеса к механизму экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов и вступит в силу через 180 дней. Механизм ЭПР помогает крупному, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям снижать издержки и способствует запуску передовых проектов в разных сферах. В целях упрощения доступа бизнеса к программам ЭПР сокращаются перечень подаваемых документов и сроки их рассмотрения. Так, сроки рассмотрения инициативного предложения регулирующим органом сокращаются с 25 до 15 рабочих дней; организацией предпринимательского сообщества и высшим исполнительным органом власти субъекта РФ - до 10 рабочих дней. А срок рассмотрения инициативного предложения кабмином РФ или координационным органом сокращается с 30 до 20 рабочих дней. Закон также обязывает участников ЭПР, являющихся юрлицами и ИП, страховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в том числе в результате использования решений, созданных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Программа ЭПР должна будет содержать положения о таком страховании и требования к его условиям, в том числе минимальному размеру страховой суммы, перечню страховых рисков и страховых случаев (в применимых случаях). В этой программе должны быть прописаны также порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД), создаваемых в том числе с применением ИИ, при реализации ЭПР. Субъект ЭПР будет вести реестр лиц, вступивших с ним в правоотношения, а также реестр РИД, создаваемых при реализации такого режима, в том числе с применением технологий ИИ, и с указанием их правообладателей. Помимо этого, закон предусматривает создание специальной комиссии, которая будет рассматривать каждый случай причинения вреда технологией ИИ. Порядок формирования и работы комиссии будет утверждать Минэкономразвития, а по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций в сфере финансового рынка - Банк России. А правительство РФ ежегодно будет представлять в Госдуму и Совет Федерации доклад о деятельности, осуществляемой в рамках реализации ЭПР. Порядок подготовки, распространения, в том числе опубликования, доклада будет устанавливаться кабмином по согласованию с Банком России.
https://ria.ru/20240622/putin-1954729702.html
https://ria.ru/20231127/zakon-1912223932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ бизнеса к механизму экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов и вступит в силу через 180 дней.
Механизм ЭПР помогает крупному, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям снижать издержки и способствует запуску передовых проектов в разных сферах.
В целях упрощения доступа бизнеса к программам ЭПР сокращаются перечень подаваемых документов и сроки их рассмотрения. Так, сроки рассмотрения инициативного предложения регулирующим органом сокращаются с 25 до 15 рабочих дней; организацией предпринимательского сообщества и высшим исполнительным органом власти субъекта РФ - до 10 рабочих дней. А срок рассмотрения инициативного предложения кабмином РФ или координационным органом сокращается с 30 до 20 рабочих дней.
Закон также обязывает участников ЭПР, являющихся юрлицами и ИП, страховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в том числе в результате использования решений, созданных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Программа ЭПР должна будет содержать положения о таком страховании и требования к его условиям, в том числе минимальному размеру страховой суммы, перечню страховых рисков и страховых случаев (в применимых случаях).
В этой программе должны быть прописаны также порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД), создаваемых в том числе с применением ИИ, при реализации ЭПР. Субъект ЭПР будет вести реестр лиц, вступивших с ним в правоотношения, а также реестр РИД, создаваемых при реализации такого режима, в том числе с применением технологий ИИ, и с указанием их правообладателей.
Помимо этого, закон предусматривает создание специальной комиссии, которая будет рассматривать каждый случай причинения вреда технологией ИИ. Порядок формирования и работы комиссии будет утверждать Минэкономразвития
, а по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций в сфере финансового рынка - Банк России.
А правительство РФ ежегодно будет представлять в Госдуму
и Совет Федерации
доклад о деятельности, осуществляемой в рамках реализации ЭПР. Порядок подготовки, распространения, в том числе опубликования, доклада будет устанавливаться кабмином по согласованию с Банком России.