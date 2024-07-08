https://ria.ru/20240708/wp-1958288575.html

В США забили тревогу из-за "триумфа Путина"

В США забили тревогу из-за "триумфа Путина" - РИА Новости, 08.07.2024

В США забили тревогу из-за "триумфа Путина"

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем КНР Си Цзиньпином демонстрирует многополярность мира, о чем часто говорит президент России... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:44

2024-07-08T16:44

2024-07-08T16:44

россия

москва

венгрия

владимир путин

виктор орбан

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем КНР Си Цзиньпином демонстрирует многополярность мира, о чем часто говорит президент России Владимир Путин, пишет американская газета The Washington Post."Совместное появление Орбана и Си Цзиньпина олицетворяет дипломатический триумф президента России Владимира Путина, который давно призывает к многополярному, незападному мировому порядку", — отметили в издании.В публикации добавили, что российский лидер также подчеркивал причастность США и Великобритании к затягиванию конфликта на Украине. Визит Орбана в Китай состоялся за несколько часов до того, как Путин должен был принять премьер-министра Индии Нарендру Моди во время государственного визита в Москву, подытожили в материале.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".

https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html

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россия, москва, венгрия, владимир путин, виктор орбан, си цзиньпин