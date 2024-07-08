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В США забили тревогу из-за "триумфа Путина" - РИА Новости, 08.07.2024
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16:44 08.07.2024
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В США забили тревогу из-за "триумфа Путина"
В США забили тревогу из-за "триумфа Путина" - РИА Новости, 08.07.2024
В США забили тревогу из-за "триумфа Путина"
Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем КНР Си Цзиньпином демонстрирует многополярность мира, о чем часто говорит президент России... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:44
2024-07-08T16:44
россия
москва
венгрия
владимир путин
виктор орбан
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем КНР Си Цзиньпином демонстрирует многополярность мира, о чем часто говорит президент России Владимир Путин, пишет американская газета The Washington Post."Совместное появление Орбана и Си Цзиньпина олицетворяет дипломатический триумф президента России Владимира Путина, который давно призывает к многополярному, незападному мировому порядку", — отметили в издании.В публикации добавили, что российский лидер также подчеркивал причастность США и Великобритании к затягиванию конфликта на Украине. Визит Орбана в Китай состоялся за несколько часов до того, как Путин должен был принять премьер-министра Индии Нарендру Моди во время государственного визита в Москву, подытожили в материале.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html
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россия, москва, венгрия, владимир путин, виктор орбан, си цзиньпин
Россия, Москва, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Си Цзиньпин
В США забили тревогу из-за "триумфа Путина"

WP: визит Орбана в КНР доказывает многополярность мира, о которой говорит Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем КНР Си Цзиньпином демонстрирует многополярность мира, о чем часто говорит президент России Владимир Путин, пишет американская газета The Washington Post.
"Совместное появление Орбана и Си Цзиньпина олицетворяет дипломатический триумф президента России Владимира Путина, который давно призывает к многополярному, незападному мировому порядку", — отметили в издании.
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В публикации добавили, что российский лидер также подчеркивал причастность США и Великобритании к затягиванию конфликта на Украине. Визит Орбана в Китай состоялся за несколько часов до того, как Путин должен был принять премьер-министра Индии Нарендру Моди во время государственного визита в Москву, подытожили в материале.
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
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