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В нескольких украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 08.07.2024 (обновлено: 11:12 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/vzryvy-1958150085.html
В нескольких украинских городах прогремели взрывы
В нескольких украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2024
В нескольких украинских городах прогремели взрывы
В нескольких украинских городах прогремели взрывы, сообщили СМИ и местные власти. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:08
2024-07-08T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
кривой рог
украина
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В нескольких украинских городах прогремели взрывы, сообщили СМИ и местные власти.&quot;Сообщают о взрывах в Кривом Роге&quot;, — написало украинское издание &quot;Страна&quot; в Telegram-канале.Официальной информации пока не поступало.Кроме того, взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Кропивницком. Столичная администрация сообщила о работе ПВО.Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один из взрывов произошел в Шевченковском районе, а в Соломенский район направили бригаду медиков. Как пишут СМИ, дым поднимается сразу в нескольких районах города.В Киеве и Кривом Роге также были повторные взрывы.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, на всей территории республики объявили воздушную тревогу.
https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html
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днепропетровская область
кривой рог
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в мире, днепропетровская область, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Кривой Рог, Украина
В нескольких украинских городах прогремели взрывы

"Страна": в Кривом Роге прогремели взрывы

© Фото из соцсетейДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото из соцсетей
Дым в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В нескольких украинских городах прогремели взрывы, сообщили СМИ и местные власти.
«

"Сообщают о взрывах в Кривом Роге", — написало украинское издание "Страна" в Telegram-канале.

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Официальной информации пока не поступало.
Кроме того, взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Кропивницком. Столичная администрация сообщила о работе ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один из взрывов произошел в Шевченковском районе, а в Соломенский район направили бригаду медиков. Как пишут СМИ, дым поднимается сразу в нескольких районах города.
© Фото из соцсетейДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото из соцсетей
Дым в Киеве
В Киеве и Кривом Роге также были повторные взрывы.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, на всей территории республики объявили воздушную тревогу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьКривой РогУкраина
 
 
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