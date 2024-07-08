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В нескольких украинских городах прогремели взрывы
В нескольких украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2024
В нескольких украинских городах прогремели взрывы
В нескольких украинских городах прогремели взрывы, сообщили СМИ и местные власти. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:08
2024-07-08T10:08
2024-07-08T11:12
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
кривой рог
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В нескольких украинских городах прогремели взрывы, сообщили СМИ и местные власти."Сообщают о взрывах в Кривом Роге", — написало украинское издание "Страна" в Telegram-канале.Официальной информации пока не поступало.Кроме того, взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Кропивницком. Столичная администрация сообщила о работе ПВО.Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один из взрывов произошел в Шевченковском районе, а в Соломенский район направили бригаду медиков. Как пишут СМИ, дым поднимается сразу в нескольких районах города.В Киеве и Кривом Роге также были повторные взрывы.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, на всей территории республики объявили воздушную тревогу.
https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Кривой Рог, Украина
В нескольких украинских городах прогремели взрывы
"Страна": в Кривом Роге прогремели взрывы
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В нескольких украинских городах прогремели взрывы, сообщили СМИ и местные власти.
«
"Сообщают о взрывах в Кривом Роге", — написало украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Официальной информации пока не поступало.
Кроме того, взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Кропивницком. Столичная администрация сообщила о работе ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один из взрывов произошел в Шевченковском районе, а в Соломенский район направили бригаду медиков. Как пишут СМИ, дым поднимается сразу в нескольких районах города.
В Киеве и Кривом Роге также были повторные взрывы.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, на всей территории республики объявили воздушную тревогу.