https://ria.ru/20240708/vzryvy-1958150085.html

В нескольких украинских городах прогремели взрывы

В нескольких украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2024

В нескольких украинских городах прогремели взрывы

В нескольких украинских городах прогремели взрывы, сообщили СМИ и местные власти. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:08

2024-07-08T10:08

2024-07-08T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

кривой рог

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958171135_0:740:960:1280_1920x0_80_0_0_3c5e5902fda62dbd067b71fd8a817004.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В нескольких украинских городах прогремели взрывы, сообщили СМИ и местные власти."Сообщают о взрывах в Кривом Роге", — написало украинское издание "Страна" в Telegram-канале.Официальной информации пока не поступало.Кроме того, взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Кропивницком. Столичная администрация сообщила о работе ПВО.Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один из взрывов произошел в Шевченковском районе, а в Соломенский район направили бригаду медиков. Как пишут СМИ, дым поднимается сразу в нескольких районах города.В Киеве и Кривом Роге также были повторные взрывы.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, на всей территории республики объявили воздушную тревогу.

https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html

https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html

днепропетровская область

кривой рог

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровская область, кривой рог, украина