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Эксперт оценил шансы на встречу Эрдогана и Асада - РИА Новости, 08.07.2024
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23:48 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/vstrecha-1958385957.html
Эксперт оценил шансы на встречу Эрдогана и Асада
Эксперт оценил шансы на встречу Эрдогана и Асада - РИА Новости, 08.07.2024
Эксперт оценил шансы на встречу Эрдогана и Асада
Надежды на встречу президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада растут, она, скорее всего, состоится в Багдаде, заявил РИА Новости турецкий РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:48
2024-07-08T23:48
в мире
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александр лаврентьев
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АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Надежды на встречу президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада растут, она, скорее всего, состоится в Багдаде, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Надежды на встречу президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада растут, но в Дамаске слишком много проблем, написала в понедельник газета Hürriyet. Эрдоган ранее сообщал, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным может "направить приглашение" президенту Сирии Башару Асаду для начала нового процесса нормализации отношений Анкары с Дамаском. "Безусловно надежды на встречу Эрдогана и Асада растут. Соответствующее желание есть как у турецкого общества, так и оппозиции. Как вы знаете, лидер оппозиции Озгюр Озель также собирается встретиться с сирийским лидером в текущем месяце в Дамаске. У народа такое желание есть, остается только дождаться ответа Башара Асада (на предложение официальной Анкары о встрече – ред.). Скорее всего, встреча состоится в Багдаде", - сказал аналитик. Эрдоган, комментируя заявления Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявлял на прошлой неделе, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно откроется 1 июля. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде. Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20240706/turtsiya-1957652040.html
https://ria.ru/20240705/erdogan-1957731088.html
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в мире, цены на нефть, сирия, россия, турция, башар асад, реджеп тайип эрдоган, александр лаврентьев
В мире, Цены на нефть, Сирия, Россия, Турция, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Лаврентьев
Эксперт оценил шансы на встречу Эрдогана и Асада

Озер: надежды встречу Эрдогана и Асада растут, она может состояться в Багдаде

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Надежды на встречу президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада растут, она, скорее всего, состоится в Багдаде, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Надежды на встречу президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада растут, но в Дамаске слишком много проблем, написала в понедельник газета Hürriyet. Эрдоган ранее сообщал, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным может "направить приглашение" президенту Сирии Башару Асаду для начала нового процесса нормализации отношений Анкары с Дамаском.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Эрдоган попал в капкан". Ближний Восток ждут серьезные потрясения
6 июля, 08:00
"Безусловно надежды на встречу Эрдогана и Асада растут. Соответствующее желание есть как у турецкого общества, так и оппозиции. Как вы знаете, лидер оппозиции Озгюр Озель также собирается встретиться с сирийским лидером в текущем месяце в Дамаске. У народа такое желание есть, остается только дождаться ответа Башара Асада (на предложение официальной Анкары о встрече – ред.). Скорее всего, встреча состоится в Багдаде", - сказал аналитик.
Эрдоган, комментируя заявления Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявлял на прошлой неделе, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска.
Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.
В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно откроется 1 июля.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Эрдоган сообщил о возможности приглашения Асада
5 июля, 17:28
Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде.
Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Эрдоган: у России и Ирака есть методы по улучшению отношений Турции и Сирии
7 июля, 15:32
 
В миреЦены на нефтьСирияРоссияТурцияБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганАлександр Лаврентьев
 
 
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