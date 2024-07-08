https://ria.ru/20240708/vsm-1958158578.html

Первый поезд для ВСМ между Москвой и Петербургом произведут в 2027 году

Первый поезд для ВСМ между Москвой и Петербургом произведут в 2027 году - РИА Новости, 08.07.2024

Первый поезд для ВСМ между Москвой и Петербургом произведут в 2027 году

Первый электропоезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом планируется произвести в 2027 году, сертификат... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:31

2024-07-08T10:31

2024-07-08T10:31

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Первый электропоезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом планируется произвести в 2027 году, сертификат соответствия состав получит в 2028 году, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора группы "Синара" Антон Зубихин. "В 2027 году будет произведен первый электропоезд, он пойдет на сертификацию, для того, чтобы мы получили сертификат соответствия в 2028 году", - сказал он. "На данный момент мы заключили контракт на два головных опытных образца с "Российскими железными дорогами". И, собственно говоря, ведем работу сейчас по заключению контракта с ГТЛК на 41 высокоскоростной электропоезд. В целом на ВСМ-1 (Москва-Петербург - ред.) планируется использовать 43 электропоезда по финансовой модели", - отметил Зубихин.По его словам, "Уральские локомотивы" при создании высокоскоростного электропоезда будут максимально вовлечены технологические процессы, которые поменяются для строительства российского аналога "Ласточки" - "Финиста"."На данный момент производственный комплекс "Уральских локомотивов" проходит очень серьезную модернизацию. Мы планируем построить два дополнительных производственных комплекса общей площадью 60 тысяч квадратных метров, в которую будет размещено дополнительное технологическое оборудование", - отметил Зубихин.Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в этом году, говорил РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин. РЖД в апреле 2024 года подписали с "Синарой" договор на изготовление первых двух поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а всего планируется создание пяти таких трасс.

https://ria.ru/20240606/vsm-1950911934.html

https://ria.ru/20231002/magistral-1899818745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, санкт-петербург, россия, александр мишарин, ржд, уральские локомотивы, гтлк