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Венгрия потребует от "провоенных" СМИ раскрывать источники финансирования - РИА Новости, 08.07.2024
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17:19 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/vengriya-1958301023.html
Венгрия потребует от "провоенных" СМИ раскрывать источники финансирования
Венгрия потребует от "провоенных" СМИ раскрывать источники финансирования - РИА Новости, 08.07.2024
Венгрия потребует от "провоенных" СМИ раскрывать источники финансирования
Правительство Венгрии обязует венгерские СМИ, получающие финансирование на "провоенную пропаганду", в том числе из-за рубежа, раскрывать свои источники и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:19
2024-07-08T17:19
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Правительство Венгрии обязует венгерские СМИ, получающие финансирование на "провоенную пропаганду", в том числе из-за рубежа, раскрывать свои источники и возвращать деньги обратно, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Гуйяш отметил, что Венгрия в последние недели и месяцы столкнулась с "политическим, юридическим и финансовым шантажом", целью которого было сделать Венгрию "провоенной страной", однако Будапешт не намерен менять свои убеждения. "Правительство приняло решение о плане антивоенных действий. Он содержит в себе несколько шагов. Первый - мы хотим выступить против провоенной пропаганды, считаем важным максимальную прозрачность для партий и СМИ. Поэтому мы обязуем партии и СМИ делать прозрачными их источники", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, отчеты о финансировании из-за рубежа касаются только СМИ, потому что для партий оно запрещено по закону. "Прибывающие из-за рубежа средства, которые служат провоенной пропаганде, должны быть возвращены отправителям. Задача министра юстиции - выработать для этого правила, но есть и регламент ЕС", - добавил Гуйяш. Глава администрации венгерского премьера подчеркнул, что ранее не было необходимости "в таком жестком регулировании, но теперь правительство должно что-то сделать с этой проблемой". Кроме того, правительство Венгрии приняло решение, что транснациональные компании, "которые в ходе войны получили сверхприбыль, должны вносить вклад в оборону", это касается также банков и предприятий энергосектора, сообщил Гуйяш. В декабре 2023 года парламент Венгрии принял закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов, за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет. В конце мая 2022 года правительство Венгрии объявило режим ЧП на всей территории страны на фоне ситуации на Украине. Одной из мер стало введение налога на сверхприбыль, доход от которого направляется в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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в мире, венгрия, будапешт, украина, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Евросоюз
Венгрия потребует от "провоенных" СМИ раскрывать источники финансирования

Власти Венгрии обяжут "провоенные" СМИ отчитываться о зарубежном финансировании

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВ Будапеште
В Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Правительство Венгрии обязует венгерские СМИ, получающие финансирование на "провоенную пропаганду", в том числе из-за рубежа, раскрывать свои источники и возвращать деньги обратно, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Гуйяш отметил, что Венгрия в последние недели и месяцы столкнулась с "политическим, юридическим и финансовым шантажом", целью которого было сделать Венгрию "провоенной страной", однако Будапешт не намерен менять свои убеждения.
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"Правительство приняло решение о плане антивоенных действий. Он содержит в себе несколько шагов. Первый - мы хотим выступить против провоенной пропаганды, считаем важным максимальную прозрачность для партий и СМИ. Поэтому мы обязуем партии и СМИ делать прозрачными их источники", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, отчеты о финансировании из-за рубежа касаются только СМИ, потому что для партий оно запрещено по закону.
"Прибывающие из-за рубежа средства, которые служат провоенной пропаганде, должны быть возвращены отправителям. Задача министра юстиции - выработать для этого правила, но есть и регламент ЕС", - добавил Гуйяш.
Глава администрации венгерского премьера подчеркнул, что ранее не было необходимости "в таком жестком регулировании, но теперь правительство должно что-то сделать с этой проблемой".
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Кроме того, правительство Венгрии приняло решение, что транснациональные компании, "которые в ходе войны получили сверхприбыль, должны вносить вклад в оборону", это касается также банков и предприятий энергосектора, сообщил Гуйяш.
В декабре 2023 года парламент Венгрии принял закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов, за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет.
В конце мая 2022 года правительство Венгрии объявило режим ЧП на всей территории страны на фоне ситуации на Украине. Одной из мер стало введение налога на сверхприбыль, доход от которого направляется в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны.
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