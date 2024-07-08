Угандиец, которого "усыновил" Путин, рассказал, как изменилась его жизнь
Угандиец, которого "усыновил" Путин, рассказал, что улучшил политическую карьеру
© Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и участник Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе Дэвис Акампурира из Уганды во время фотографирования
© Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и участник Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе Дэвис Акампурира из Уганды во время фотографирования. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Участник Всемирного фестиваля молодежи Дэвис Акампурира из Уганды рассказал, что его жизнь изменилась после того, как он принял участие в мероприятии, задал вопрос президенту Владимиру Путину и сфотографировался с ним.
"Это изменило мою жизнь в моей стране, благодаря чему я привлек много внимания средств массовой информации, также улучшил свою политическую карьеру в моей стране. И я надеюсь, что произойдет еще много хорошего", — сказал угандиец на встрече участников фестиваля молодежи с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.
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В свою очередь, чиновник рассказал, что Путин регулярно спрашивает, как там "его африканский сын".
Акампурира на встрече с Путиным после Всемирного фестиваля молодежи задал вопрос российскому лидеру и признался, что хочет "стать его сыном от Африки" и видеть президента России в качестве своего наставника. В ответ Путин пошутил и назвал Акампурира сыном.