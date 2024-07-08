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Угандиец, которого "усыновил" Путин, рассказал, как изменилась его жизнь - РИА Новости, 08.07.2024
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13:55 08.07.2024 (обновлено: 14:11 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/ugandiets-1958222570.html
Угандиец, которого "усыновил" Путин, рассказал, как изменилась его жизнь
Угандиец, которого "усыновил" Путин, рассказал, как изменилась его жизнь - РИА Новости, 08.07.2024
Угандиец, которого "усыновил" Путин, рассказал, как изменилась его жизнь
Участник Всемирного фестиваля молодежи Дэвис Акампурира из Уганды рассказал, что его жизнь изменилась после того, как он принял участие в мероприятии, задал... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:55
2024-07-08T14:11
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Участник Всемирного фестиваля молодежи Дэвис Акампурира из Уганды рассказал, что его жизнь изменилась после того, как он принял участие в мероприятии, задал вопрос президенту Владимиру Путину и сфотографировался с ним. "Это изменило мою жизнь в моей стране, благодаря чему я привлек много внимания средств массовой информации, также улучшил свою политическую карьеру в моей стране. И я надеюсь, что произойдет еще много хорошего", — сказал угандиец на встрече участников фестиваля молодежи с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. В свою очередь, чиновник рассказал, что Путин регулярно спрашивает, как там "его африканский сын".Акампурира на встрече с Путиным после Всемирного фестиваля молодежи задал вопрос российскому лидеру и признался, что хочет "стать его сыном от Африки" и видеть президента России в качестве своего наставника. В ответ Путин пошутил и назвал Акампурира сыном.
https://ria.ru/20240310/putin-1932165502.html
https://ria.ru/20240404/molodezh-1937893529.html
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уганда, россия, владимир путин, сергей кириенко, в мире
Уганда, Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, В мире
Угандиец, которого "усыновил" Путин, рассказал, как изменилась его жизнь

Угандиец, которого "усыновил" Путин, рассказал, что улучшил политическую карьеру

© Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и участник Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе Дэвис Акампурира из Уганды во время фотографирования
Президент России Владимир Путин и участник Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе Дэвис Акампурира из Уганды во время фотографирования - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и участник Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе Дэвис Акампурира из Уганды во время фотографирования. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Участник Всемирного фестиваля молодежи Дэвис Акампурира из Уганды рассказал, что его жизнь изменилась после того, как он принял участие в мероприятии, задал вопрос президенту Владимиру Путину и сфотографировался с ним.
"Это изменило мою жизнь в моей стране, благодаря чему я привлек много внимания средств массовой информации, также улучшил свою политическую карьеру в моей стране. И я надеюсь, что произойдет еще много хорошего", — сказал угандиец на встрече участников фестиваля молодежи с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.
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В свою очередь, чиновник рассказал, что Путин регулярно спрашивает, как там "его африканский сын".
Акампурира на встрече с Путиным после Всемирного фестиваля молодежи задал вопрос российскому лидеру и признался, что хочет "стать его сыном от Африки" и видеть президента России в качестве своего наставника. В ответ Путин пошутил и назвал Акампурира сыном.
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