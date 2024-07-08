https://ria.ru/20240708/tynda-1958126486.html
В Тынде открыли памятник строителям Байкало-Амурской магистрали
В Тынде открыли памятник строителям Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 08.07.2024
В Тынде открыли памятник строителям Байкало-Амурской магистрали
Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая в понедельник отмечает 50-летие, открыли в Тынде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T07:51
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ТЫНДА (Амурская обл.), 8 июл - РИА Новости. Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая в понедельник отмечает 50-летие, открыли в Тынде, передает корреспондент РИА Новости. Монумент разместили на площади 25-летия БАМа - главной в Тынде, которую называют столицей магистрали. Композиция, вылитая из бронзы, установлена на гранитном постаменте. С обеих сторон скульптуры размещены сюжеты из жизни бамовцев и маршрут легендарной железной дороги. В сотнях мелких фрагментов - изображения строителей, комсомольцев, которые отправились на стройку века, укладка пути, моменты досуга и быта. Автор памятника строителям БАМа - народный художник России Салават Щербаков.
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городское хозяйство москвы, тында, россия, салават щербаков
Городское хозяйство Москвы, Тында, Россия, Салават Щербаков
В Тынде открыли памятник строителям Байкало-Амурской магистрали
На главной площади Тынды открыли памятник строителям Байкало-Амурской магистрали
ТЫНДА (Амурская обл.), 8 июл - РИА Новости. Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая в понедельник отмечает 50-летие, открыли в Тынде, передает корреспондент РИА Новости.
Монумент разместили на площади 25-летия БАМа - главной в Тынде, которую называют столицей магистрали.
Композиция, вылитая из бронзы, установлена на гранитном постаменте. С обеих сторон скульптуры размещены сюжеты из жизни бамовцев и маршрут легендарной железной дороги. В сотнях мелких фрагментов - изображения строителей, комсомольцев, которые отправились на стройку века, укладка пути, моменты досуга и быта.
Автор памятника строителям БАМа - народный художник России Салават Щербаков.