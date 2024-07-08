https://ria.ru/20240708/tynda-1958126486.html

В Тынде открыли памятник строителям Байкало-Амурской магистрали

В Тынде открыли памятник строителям Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 08.07.2024

В Тынде открыли памятник строителям Байкало-Амурской магистрали

Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая в понедельник отмечает 50-летие, открыли в Тынде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T07:51

2024-07-08T07:51

2024-07-08T11:19

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ТЫНДА (Амурская обл.), 8 июл - РИА Новости. Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая в понедельник отмечает 50-летие, открыли в Тынде, передает корреспондент РИА Новости. Монумент разместили на площади 25-летия БАМа - главной в Тынде, которую называют столицей магистрали. Композиция, вылитая из бронзы, установлена на гранитном постаменте. С обеих сторон скульптуры размещены сюжеты из жизни бамовцев и маршрут легендарной железной дороги. В сотнях мелких фрагментов - изображения строителей, комсомольцев, которые отправились на стройку века, укладка пути, моменты досуга и быта. Автор памятника строителям БАМа - народный художник России Салават Щербаков.

https://ria.ru/20240708/bam-1957637323.html

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городское хозяйство москвы, тында, россия, салават щербаков