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Турции не следует оставаться в НАТО, заявил аналитик - РИА Новости, 08.07.2024
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09:43 08.07.2024 (обновлено: 13:25 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/turtsiya-1958143297.html
Турции не следует оставаться в НАТО, заявил аналитик
Турции не следует оставаться в НАТО, заявил аналитик - РИА Новости, 08.07.2024
Турции не следует оставаться в НАТО, заявил аналитик
Ситуация вокруг антироссийских санкций Запада свидетельствует о том, что Турции не следует оставаться в НАТО, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:43
2024-07-08T13:25
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
владимир путин
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АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг антироссийских санкций Запада свидетельствует о том, что Турции не следует оставаться в НАТО, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. Ранее президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах, по его словам, потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений. "Турция уникальна среди стран-членов НАТО тем, что она не участвует во враждебных действиях против России, таких как санкции. На самом деле это свидетельствует о том, что Турции не следует оставаться в НАТО. Наши исторические отношения с Россией продолжают развиваться в политическом и экономическом плане. Это империалистическое давление, которое противоречит интересам турецкого государства, наносит ущерб независимой позиции Турции во внешней политике и противоречит ее собственным интересам", - сказал политик. По словам собеседника агентства, не ожидается, что Анкара изменит свою позицию неучастия в антироссийских санкциях. "Конечно, в турецком правительстве есть команда, которая подчиняется атлантической политике. Но турецкое государство учитывает ценность российской дружбы и ее выгоды для Турции, как с точки зрения традиционных политиков, так и в условиях все более многополярного международного порядка", - подчеркнул он. Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html
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в мире, россия, турция, анкара (провинция), владимир путин, ибрагим калын, нато
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин, Ибрагим Калын, НАТО
Турции не следует оставаться в НАТО, заявил аналитик

Аналитик Гёктюрк призвал Турцию не оставаться в НАТО из-за санкций против России

© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARDПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARD
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг антироссийских санкций Запада свидетельствует о том, что Турции не следует оставаться в НАТО, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.
Ранее президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах, по его словам, потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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"Турция уникальна среди стран-членов НАТО тем, что она не участвует во враждебных действиях против России, таких как санкции. На самом деле это свидетельствует о том, что Турции не следует оставаться в НАТО. Наши исторические отношения с Россией продолжают развиваться в политическом и экономическом плане. Это империалистическое давление, которое противоречит интересам турецкого государства, наносит ущерб независимой позиции Турции во внешней политике и противоречит ее собственным интересам", - сказал политик.
По словам собеседника агентства, не ожидается, что Анкара изменит свою позицию неучастия в антироссийских санкциях.
«
"Конечно, в турецком правительстве есть команда, которая подчиняется атлантической политике. Но турецкое государство учитывает ценность российской дружбы и ее выгоды для Турции, как с точки зрения традиционных политиков, так и в условиях все более многополярного международного порядка", - подчеркнул он.
Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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