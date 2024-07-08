https://ria.ru/20240708/turtsiya-1958143297.html

Турции не следует оставаться в НАТО, заявил аналитик

Турции не следует оставаться в НАТО, заявил аналитик - РИА Новости, 08.07.2024

Турции не следует оставаться в НАТО, заявил аналитик

Ситуация вокруг антироссийских санкций Запада свидетельствует о том, что Турции не следует оставаться в НАТО, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:43

2024-07-08T09:43

2024-07-08T13:25

в мире

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турция

анкара (провинция)

владимир путин

ибрагим калын

нато

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АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг антироссийских санкций Запада свидетельствует о том, что Турции не следует оставаться в НАТО, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. Ранее президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах, по его словам, потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений. "Турция уникальна среди стран-членов НАТО тем, что она не участвует во враждебных действиях против России, таких как санкции. На самом деле это свидетельствует о том, что Турции не следует оставаться в НАТО. Наши исторические отношения с Россией продолжают развиваться в политическом и экономическом плане. Это империалистическое давление, которое противоречит интересам турецкого государства, наносит ущерб независимой позиции Турции во внешней политике и противоречит ее собственным интересам", - сказал политик. По словам собеседника агентства, не ожидается, что Анкара изменит свою позицию неучастия в антироссийских санкциях. "Конечно, в турецком правительстве есть команда, которая подчиняется атлантической политике. Но турецкое государство учитывает ценность российской дружбы и ее выгоды для Турции, как с точки зрения традиционных политиков, так и в условиях все более многополярного международного порядка", - подчеркнул он. Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html

https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, турция, анкара (провинция), владимир путин, ибрагим калын, нато