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Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели
Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели - РИА Новости, 08.07.2024
Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели
Все отдыхающие, эвакуированные при пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, вернулись в свои отели, сообщил глава района Сергей Бойко. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:35
2024-07-08T20:35
2024-07-08T20:35
туризм
происшествия
коммерческая недвижимость
туапсинский район
краснодарский край
сергей бойко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Все отдыхающие, эвакуированные при пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, вернулись в свои отели, сообщил глава района Сергей Бойко. Ранее региональное управление МЧС сообщало, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечён вертолет Ка-32. Бойко сообщал, что около сотни человек были эвакуированы с четырёх баз отдыха. В понедельник утром спасатели локализовали пожар на площади 1,2 гектара, а позже ликвидировали его полностью. "Все ранее перемещенные в безопасное место туристы вернулись в свои отели", - написал Бойко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240505/pozhar-1943938328.html
туапсинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, туапсинский район, краснодарский край, сергей бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32
Туризм, Происшествия, Коммерческая недвижимость, Туапсинский район, Краснодарский край, Сергей Бойко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32
Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели
Все эвакуированные при пожаре в бухте Инал на Кубани вернулись в свои отели