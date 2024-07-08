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Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели - РИА Новости, 08.07.2024
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Туризм
 
20:35 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/turisty-1958358799.html
Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели
Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели - РИА Новости, 08.07.2024
Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели
Все отдыхающие, эвакуированные при пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, вернулись в свои отели, сообщил глава района Сергей Бойко. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:35
2024-07-08T20:35
туризм
происшествия
коммерческая недвижимость
туапсинский район
краснодарский край
сергей бойко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Все отдыхающие, эвакуированные при пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, вернулись в свои отели, сообщил глава района Сергей Бойко. Ранее региональное управление МЧС сообщало, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечён вертолет Ка-32. Бойко сообщал, что около сотни человек были эвакуированы с четырёх баз отдыха. В понедельник утром спасатели локализовали пожар на площади 1,2 гектара, а позже ликвидировали его полностью. "Все ранее перемещенные в безопасное место туристы вернулись в свои отели", - написал Бойко в своем Telegram-канале.
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туапсинский район
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происшествия, коммерческая недвижимость, туапсинский район, краснодарский край, сергей бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32
Туризм, Происшествия, Коммерческая недвижимость, Туапсинский район, Краснодарский край, Сергей Бойко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32
Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели

Все эвакуированные при пожаре в бухте Инал на Кубани вернулись в свои отели

© Сергей Бойко/TelegramЛиквидация пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края
Ликвидация пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Сергей Бойко/Telegram
Ликвидация пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Все отдыхающие, эвакуированные при пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, вернулись в свои отели, сообщил глава района Сергей Бойко.
Ранее региональное управление МЧС сообщало, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечён вертолет Ка-32. Бойко сообщал, что около сотни человек были эвакуированы с четырёх баз отдыха. В понедельник утром спасатели локализовали пожар на площади 1,2 гектара, а позже ликвидировали его полностью.
"Все ранее перемещенные в безопасное место туристы вернулись в свои отели", - написал Бойко в своем Telegram-канале.
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ТуризмПроисшествияКоммерческая недвижимостьТуапсинский районКраснодарский крайСергей БойкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32
 
 
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