https://ria.ru/20240708/turisty-1958358799.html

Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели

Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели - РИА Новости, 08.07.2024

Эвакуированные при пожаре в бухте Инал туристы вернулись в отели

Все отдыхающие, эвакуированные при пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, вернулись в свои отели, сообщил глава района Сергей Бойко. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:35

2024-07-08T20:35

2024-07-08T20:35

туризм

происшествия

коммерческая недвижимость

туапсинский район

краснодарский край

сергей бойко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Все отдыхающие, эвакуированные при пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, вернулись в свои отели, сообщил глава района Сергей Бойко. Ранее региональное управление МЧС сообщало, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечён вертолет Ка-32. Бойко сообщал, что около сотни человек были эвакуированы с четырёх баз отдыха. В понедельник утром спасатели локализовали пожар на площади 1,2 гектара, а позже ликвидировали его полностью. "Все ранее перемещенные в безопасное место туристы вернулись в свои отели", - написал Бойко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240505/pozhar-1943938328.html

туапсинский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, туапсинский район, краснодарский край, сергей бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32