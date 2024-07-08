https://ria.ru/20240708/tszinpin-1958136723.html
Китай по-своему продвигает переговоры по Украине, заявил Си Цзиньпин
Китай по-своему продвигает переговоры по Украине, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.07.2024
Китай по-своему продвигает переговоры по Украине, заявил Си Цзиньпин
Скорейшее прекращение огня на Украине и поиск политического решения в интересах всех сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:18
2024-07-08T09:18
2024-07-08T11:13
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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Скорейшее прекращение огня на Украине и поиск политического решения в интересах всех сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине."Китай постоянно по-своему активно продвигает проведение мирных переговоров, поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", - сказал Си Цзиньпин."Скорейшее прекращение огня и боевых действий (на Украине - ред.), а также поиск политического решения отвечает интересам всех сторон", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая."Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов как (недопущение - ред.) расплескивания театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон", - заявил Си Цзиньпин.Он также указал на необходимость способствовать скорейшей деэскалации обстановки."Международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров двух сторон", - сказал Си Цзиньпин."Только когда все крупные страны продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию, появится надежда на скорейшее прекращение огня в этом конфликте", - заявил Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20240708/orban-1958133569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, россия, украина, в мире, визит орбана в россию, виктор орбан, венгрия
Си Цзиньпин, Китай, Россия, Украина, В мире, Визит Орбана в Россию, Виктор Орбан, Венгрия
Китай по-своему продвигает переговоры по Украине, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: позитивная энергия стран поможет прекратить огонь на Украине
ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Скорейшее прекращение огня на Украине и поиск политического решения в интересах всех сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.
"Китай постоянно по-своему активно продвигает проведение мирных переговоров, поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", - сказал Си Цзиньпин.
"Скорейшее прекращение огня и боевых действий (на Украине - ред.), а также поиск политического решения отвечает интересам всех сторон", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
"Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов как (недопущение - ред.) расплескивания театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон", - заявил Си Цзиньпин.
Он также указал на необходимость способствовать скорейшей деэскалации обстановки.
"Международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров двух сторон", - сказал Си Цзиньпин.
"Только когда все крупные страны продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию, появится надежда на скорейшее прекращение огня в этом конфликте", - заявил Си Цзиньпин.