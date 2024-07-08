https://ria.ru/20240708/tszinpin-1958136723.html

Китай по-своему продвигает переговоры по Украине, заявил Си Цзиньпин

Китай по-своему продвигает переговоры по Украине, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.07.2024

Китай по-своему продвигает переговоры по Украине, заявил Си Цзиньпин

Скорейшее прекращение огня на Украине и поиск политического решения в интересах всех сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:18

2024-07-08T09:18

2024-07-08T11:13

си цзиньпин

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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Скорейшее прекращение огня на Украине и поиск политического решения в интересах всех сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине."Китай постоянно по-своему активно продвигает проведение мирных переговоров, поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", - сказал Си Цзиньпин."Скорейшее прекращение огня и боевых действий (на Украине - ред.), а также поиск политического решения отвечает интересам всех сторон", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая."Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов как (недопущение - ред.) расплескивания театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон", - заявил Си Цзиньпин.Он также указал на необходимость способствовать скорейшей деэскалации обстановки."Международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров двух сторон", - сказал Си Цзиньпин."Только когда все крупные страны продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию, появится надежда на скорейшее прекращение огня в этом конфликте", - заявил Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20240708/orban-1958133569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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